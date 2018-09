Modric hoopt dat FIFA-prijs vaker naar middenvelders of verdedigers gaat

De 33-jarige Kroaat kreeg maandagavond bij het gala in Londen meer stemmen dan zijn concurrenten Ronaldo en Mohamed Salah. Messi behoorde niet tot de laatste drie kanshebbers. De laatste keer dat de prestigieuze prijs niet naar Ronaldo of Messi ging, was in 2007.

"Ik ben blij dat andere spelers nu erkenning krijgen. In eerdere jaren hadden andere spelers het ook al verdiend om te winnen, maar toen gebeurde het niet. Doelpunten zijn vaak doorslaggevend, zoals bij Ronaldo en Messi", aldus Modric.

"Ze zijn een klasse apart en de twee belangrijkste spelers ter wereld, maar ook andere spelers moeten worden opgemerkt na een sterk jaar. Ik ben blij dat dat nu gebeurd is en ik hoop dat middenvelders en verdedigers in de toekomst vaker kunnen winnen."

Modric is de eerste Kroaat die zich Wereldvoetballer van het Jaar mag noemen. Hij won dit jaar de Champions League met Real en werd deze zomer verkozen tot de beste speler van het WK, waarop hij met Kroatië verrassend de finale haalde.

'Prijs laat zien dat voor klein land alles mogelijk is'

Eerder werd Modric al verkozen tot Europees voetballer van het Jaar. De middenvelder is trots dat hij zich nu ook de beste speler van de wereld mag noemen en hoopt dat hij mensen in zijn vaderland Kroatië ermee inspireert.

"Dit is heel belangrijk. Voor zo'n klein land is het geweldig en het laat zien dat ook voor andere kleine landen alles mogelijk is. Je moet erin geloven en ervoor werken, dan kunnen alle dromen werkelijkheid worden. Dit betekent veel voor mijn land én voor mezelf. Het is ongelooflijk."

Kaká was elf jaar geleden de laatste speler die werd verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar voordat de prijs telkens naar Ronaldo of Messi ging. Zowel de Portugees als de Argentijn was vijf keer de beste.