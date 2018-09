FC Groningen-doelman Padt levert aanvoerdersband in na wangedrag

"Ik ben in de trein gestapt en op een bepaald moment heb ik mij toen onfatsoenlijk gedragen. Dit is ongelooflijk dom geweest. Aan alle betrokkenen wil ik mijn welgemeende en oprechte excuses aanbieden", zegt Padt op de site van FC Groningen.

"Ik realiseer mij zeer goed dat ik als profvoetballer en aanvoerder van FC Groningen een voorbeeldfunctie heb. Dat vertrouwen heb ik beschaamd. Dit mag mij niet gebeuren en ik zal er ook voor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren."

Padt zou zondag even voor 21.00 uur in de trein tussen Groningen Europapark en Weener agressief zijn geworden toen conducteurs hem wilden beboeten voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs.

De 28-jarige inwoner van het Groningse dorp Kropswolde zou bij de ruzie die volgde hebben uitgehaald naar een beveiliger, die daarbij naar verluidt zijn horloge verloor.

'Ik vind dat ik niet langer aanvoerder kan zijn'

"Ik vind dat ik niet langer aanvoerder kan zijn van FC Groningen en dat doet me pijn, want iedereen weet hoe vereerd ik was met de aanvoerdersband", aldus Padt.

"Ik begrijp ook de ophef die rondom mijn persoon is ontstaan, daarmee zal ik moeten omgaan. Maar tegelijkertijd wil ik me ook weer zo snel mogelijk richten op mijn prestaties binnen het veld en dat daarop de focus komt te liggen. Dat is waaraan ik nu keihard moet gaan werken."

Padt mocht het politiebureau maandagmiddag weer verlaten, maar de zaak is wel voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM), dat de strafmaat moet bepalen.

Twee personeelsleden van het vervoersbedrijf hebben in elk geval aangifte gedaan van mishandeling en belediging tegen de derde keeper van het Nederlands elftal, die zijn interlanddebuut nog niet heeft gemaakt.

Padt wordt door FC Groningen zelf niet gestraft

Padt wordt door FC Groningen zelf niet gestraft, maar hij is door algemeen directeur Hans Nijland wel op de vingers getikt.

"Sergio is zelfbewust en weet dat hij fout zat. Voor ons als club natuurlijk een zeer vervelende en ongewenste situatie. Wij laten aan het Openbaar Ministerie hoe dit verhaal verder gaat lopen."

Padt speelde zondagmiddag met FC Groningen de thuiswedstrijd tegen AZ. De ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs ging met negen man (Deyovaisio Zeefuik en Ajdin Hrustic kregen rood) met 1-3 onderuit tegen de Alkmaarders.

FC Groningen is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De 'Trots van het Noorden' pakte in de eerste zes wedstrijden slechts drie punten en is daarmee de hekkensluiter in de Eredivisie.

FC Groningen komt deze week twee keer in actie in eigen huis. Eerst donderdag tegen FC Twente in het bekertoernooi en daarna zondag tegen FC Utrecht in de competitie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie