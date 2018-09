Wiegman grijpt naast FIFA-prijs, oud-VVV'er Thy krijgt Fair Play Award

De 48-jarige Wiegman was een van de drie genomineerden. De prestigieuze award ging naar de Fransman Reynald Pedros, die met de vrouwen van Olympique Lyon kampioen werd en de Champions League won. Ook de Japanse bondscoach Asako Takakura stond op de shortlist.

Wiegman bleef tot september met Oranje ongeslagen in de kwalificatie voor het WK 2019 in Frankrijk. De Europees kampioen eindigde in groep 3 wel als tweede door de 2-1 nederlaag tegen Noorwegen van begin deze maand.

De Oranjevrouwen zijn daardoor veroordeeld tot de play-offs, waarin Denemarken de eerste tegenstander is. De heenwedstrijd wordt op 5 oktober gespeeld en de return staat vier dagen later op het programma.

Vorig jaar werd Wiegman wel uitgeroepen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal vanwege het veroveren van de Europese titel met Oranje in de zomer van 2017.

Fair Play Award naar oud-VVV'er Thy

Ook Thy, vorig seizoen nog speler van VVV-Venlo, viel in de prijzen. De Duitser ontving de Fair Play Award, omdat hij de uitwedstrijd tegen PSV liet schieten om stamcellen te doneren aan een leukemiepatiënt.

In veel stadions in Nederland klonk dat weekend applaus voor Thy, die vorig seizoen op huurbasis voor VVV speelde en nu bij Büyüksehir Belediye Erzurumspor in Turkije onder contract staat.

De prijs voor mooiste doelpunt van het jaar ging verrassend naar Salah. De aanvaller van Liverpool kreeg de Puskás Award voor zijn fraaie doelpunt in de derby tegen Everton.

Salah troefde onder anderen Cristiano Ronaldo en Gareth Bale af, die vorig Champions League-seizoen namens Real Madrid met een omhaal scoorden. Bale maakte die treffer in de finale tegen het Liverpool van Salah.

Van Dijk ontbreekt in wereldelftal

Virgil van Dijk was genomineerd voor het wereldelftal van het jaar, maar voor de verdediger van Liverpool was geen plek bij de beste elf spelers. Van de 55 genomineerden was hij de enige Nederlander.

Het wereldelftal bestaat uit doelman David de Gea, verdedigers Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos en Raphaël Varane, middenvelders Eden Hazard, N'Golo Kanté en Luka Modric en aanvallers Kylian Mbappé, Lionel Messi en Ronaldo.

De uitverkiezing van Manchester United-doelman De Gea voor het wereldelftal is opvallend te noemen, aangezien Chelsea-keeper Thibaut Courtois eerder op de avond de prijs voor beste doelman kreeg uitgereikt.

De prijs voor Coach van het Jaar ging naar de Franse bondscoach Didier Deschamps. De Fransman werd afgelopen zomer met 'Les Bleus' wereldkampioen door Kroatië in de finale te verslaan. Zlatko Dalic (Kroatië) en Zinedine Zidane (Real Madrid) waren de andere genomineerden.

De FIFA Fan Award ging naar de supporters van Peru. Het Zuid-Amerikaanse land deed afgelopen zomer voor het eerst sinds 1982 weer mee aan een WK.