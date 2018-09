Keeper Cech: 'Onder Wenger was mooi voetbal belangrijker dan winst'

"Voorheen was de 'Arsenal-manier van voetballen' belangrijker dan het pakken van punten, maar dat is niet de manier om kampioen te worden. Dat is al sinds ik hier speel niet goed gegaan", zegt Cech maandag in gesprek met The Guardian.

De 36-jarige keeper maakte in 2015 de overstap van Chelsea naar Arsenal en speelde zodoende drie seizoenen onder Wenger, die in mei na 22 jaar vertrok als manager van de 'Gunners'.

Cech werd in zijn periode bij Chelsea (2004-2015) onder meer vier keer kampioen van Engeland, maar bij Arsenal won hij alleen de FA Cup en twee keer de Community Shield. De Tsjech merkte al sinds zijn komst dat de spelopvatting van beide clubs flink verschilt.

"Soms moet je er gewoon voor zorgen dat je een lelijke wedstrijd wint. Dus defensief heel compact staan, niks doorlaten en hoe dan ook die 1-0-overwinning over de streep trekken. Op dat vlak hebben we bij Arsenal de laatste jaren echt iets laten liggen."

'Emery eist veel meer van ons op de training'

Niet alleen de tactiek van Wenger wordt bekritiseerd door Cech, de 124-voudig international zet ook zijn vraagtekens bij zijn manier van trainen. Onder de nieuwe coach Unai Emery is er volgens de keeper veel veranderd.

"Emery eist veel van ons op het trainingsveld en dat is wel de manier waarop spelers beter kunnen worden", zegt Cech. "Ik denk dat de lat sowieso hoger ligt dan voorheen en dat geeft een bepaalde drive. Iedereen werkt nu harder en dat is zoals het zou moeten zijn."

Arsenal begon slecht aan het eerste seizoen onder Emery door de eerste twee competitieduels te verliezen, maar de Londenaren herstelden zich knap door achtereenvolgens West Ham United, Cardiff City, Newcastle United en Everton te verslaan in de competitie.

Na zes speelronden staat Arsenal op de zesde plek in de Premier League met twaalf punten, zes minder dan koploper Liverpool. De ploeg van Emery speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Watford.

