Modric troeft Ronaldo en Salah af in verkiezing Wereldvoetballer van het Jaar

Ook aanvallers Cristiano Ronaldo (Juventus), vorig seizoen nog ploeggenoot van Modric bij Real Madrid, en Mohamed Salah (Liverpool) maakten kans op de prestigieuze prijs.

Met de uitverkiezing van Modric, die de prijs uit handen kreeg van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, is sprake van een trendbreuk. De laatste keer dat Lionel Messi of Ronaldo niet de Wereldvoetballer van het Jaar werd, was in 2007. In dat jaar ging de onderscheiding naar AC Milan-middenvelder Kaká.

Sindsdien werd Messi vijf keer verkozen tot de beste van de wereld (2009, 2010, 2011, 2012 en 2015) en Ronaldo eveneens vijf keer (2008, 2013, 2014, 2016 en 2017). Messi was voor het eerst sinds 2006 niet genomineerd.

De 33-jarige Modric is de eerste Kroaat die zich Wereldvoetballer van het Jaar mag noemen. Hij won - net als Ronaldo - de Champions League met Real. Ook werd hij al verkozen tot de beste speler van het WK. In dat toernooi haalde hij met Kroatië verrassend de finale.

Modric ook al Europees voetballer van het Jaar

Salah had zijn nominatie voor de prestigieuze FIFA-prijs te danken aan zijn sterke seizoen met Liverpool. De Egyptenaar kroonde zich met 32 treffers tot topscorer in de Premier League en bereikte met de 'Reds' de finale van de Champions League, die dus werd verloren van Real.

De 26-jarige Salah werd weliswaar niet uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, maar hij viel maandag wel in de prijzen. De aanvaller kreeg de Puskás Award, de prijs voor het mooiste doelpunt, voor zijn treffer in de derby tegen Everton.

Modric werd in augustus ook al uitgeroepen tot Europees voetballer van het Jaar. In die verkiezing kreeg hij eveneens de voorkeur boven Salah en Ronaldo.

Martha wint prijs bij de vrouwen

De prijs voor Werelvoetballer van het Jaar bij de vrouwen ging naar de Braziliaanse Martha. De middenvelder troefde de Duitse Dzsenifer Marozsan en de Noorse Ada Hegerberg af.

Voor de 32-jarige Martha, die haar land hielp met het winnen van de Copa América, was het al de zesde keer dat ze de prijs in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar ging de award naar Lieke Martens.

De 23-jarige Hegerberg won vorig seizoen met Olympique Lyon de Champions League voor vrouwen en hielp haar ploeg aan de landstitel met 31 doelpunten in twintig wedstrijden. Ook Marozsan (26) had haar nominatie te danken aan het succes met Lyon.

De FIFA's Best staat sinds 2016 los van het Gouden Bal-gala, waar jaarlijks ook de beste speler ter wereld wordt gekozen. Die prijs wordt in december uitgereikt.