FC Groningen-doelman Padt op vrije voeten na agressief gedrag in trein

De politie heeft de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, die de strafmaat moet bepalen.

Twee personeelsleden van de trein hebben aangifte gedaan van mishandeling en belediging tegen de derde keeper van het Nederlands elftal, die zijn interlanddebuut nog niet heeft gemaakt.

Padt zou kwaad zijn geworden toen conducteurs hem zondagavond wilden beboeten voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs. De inwoner van het Groningse dorp Kropswolde zou bij de ruzie die volgde hebben uitgehaald naar een beveiliger.

Padt speelde zondagmiddag tegen AZ

Padt speelde zondagmiddag met FC Groningen de thuiswedstrijd tegen AZ. De ploeg van de geplaagde trainer Danny Buijs ging met negen man (Deyovaisio Zeefuik en Ajdin Hrustic kregen rood) met 1-3 onderuit tegen de Alkmaarders.

FC Groningen wil nog niet op de aanhouding van Padt reageren. De club wil hem eerst spreken en over alle informatie van het incident beschikken.

"Voor wij inhoudelijk uitspraken kunnen doen over deze zaak, zullen wij eerst moeten weten wat er exact is gebeurd. Dat is op dit moment nog niet het geval", aldus algemeen directeur Hans Nijland tegenover het Dagblad van het Noorden.

"Ik heb Sergio gebeld en hem berichten gestuurd met de mededeling dat hij mij moet bellen en langs moet komen, maar er is nog geen contact geweest. Nu blijkt wel waarom."

Nijland weigert in te gaan op vragen over eventuele straf

Nijland, die de ontstane situatie betitelt als "hartstikke waardeloos", weigert dan ook in te gaan op vragen over een eventuele straf vanuit FC Groningen voor Padt.

"Maar wat wij ook bedenken, het zal niet snel goed zijn. Als we een lichte straf uitvaardigen, is het niet goed. Als wij met een zware straf komen, is het niet goed. En als we geen straf opleggen, is het ook niet goed. Kortom, het is heel lastig. Ik kan je een ding zeggen: over dit soort voorvallen worden in managementboeken geen hoofdstukken geschreven."

FC Groningen is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De 'Trots van het Noorden' pakte in de eerste zes wedstrijden slechts drie punten en is daarmee de hekkensluiter in de Eredivisie.

FC Groningen komt deze week twee keer in actie in eigen huis. Eerst donderdag tegen FC Twente in het bekertoernooi en daarna zondag tegen FC Utrecht in de competitie.

