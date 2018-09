Ajacieden wanhopen niet over vijf punten achterstand op PSV

"Het is nog vroeg in het seizoen, er is nog niets aan de hand", zei Blind zondag tegen FOX Sports. In het dertiende duel dit seizoen - inclusief Europese wedstrijden - leed Ajax pas zijn eerste nederlaag.

Blind dacht terug aan aan zijn eerste jaren in de ArenA, toen Ajax in het seizoen 2011/2012 een veel grotere achterstand goedmaakte. "We stonden dertien punten achter. Bij de concurrentie waren ze al aan het dansen en zingen, maar aan het eind van de rit stonden wij met de schaal."

Toch beseft Blind dat nederigheid na de ruime nederlaag in Eindhoven gepast is. "Ik wil ook niet dat die uitspraak over die dertien punten nu meteen een krantenkop wordt, want we hebben terecht verloren. Maar het seizoen is nog lang, ik hoop dat we kunnen aanhaken."

Over het spel van Ajax in het Philips Stadion kon de 28-jarige Blind niet tevreden zijn. "We hebben niet genoeg laten zien vandaag, dat mogen we onszelf verwijten. We hebben veel te weinig gecreëerd."

'We moeten mannen zijn, geen kinderen'

Kort na de nederlaag zei Tadic direct tegen enkele ploeggenoten dat ze de komende periode moeten laten zien uit welk hout ze gesneden zijn. "We moeten mannen zijn, geen kinderen", zei de aanvaller, die bij afwezigheid van Matthijs de Ligt aanvoerder was bij Ajax.

"Nu moeten we aantonen wat we waard zijn. Op zware momenten laat je zien wat voor soort persoon je bent. Het wordt geen makkelijke periode voor ons."

De oud-speler van FC Groningen, FC Twente en Southampton maakt zich zo vroeg in het seizoen geen grote zorgen over de stand op de ranglijst. "Het is niet fijn dat PSV vijf punten voor staat, maar het seizoen is nog lang niet over. Zij winnen vaak in de laatste minuut en wij moeten gewoon zorgen dat we elke wedstrijd scherp zijn."

'PSV is niet beter dan Ajax'

Vorig seizoen haalde PSV in de 31e speelronde de landstitel binnen, eveneens met een 3-0-thuiszege op Ajax. Toch vindt Tadic niet dat de koploper meer kwaliteit heeft dan Ajax.

"Ik denk niet dat PSV beter is dan wij. Vandaag was dat wel zo, want ze speelden vanuit hun kracht en wij deden dat niet. Daarom winnen zij. Maar wij hebben in eerdere wedstrijden laten zien dat we goed kunnen voetballen."

Volgens de 29-jarige Tadic was zijn ploeg "een beetje in shock" toen PSV al na 35 minuten op 3-0 stond. "Dit hadden we niet verwacht. Het is niet acceptabel voor Ajax om op deze manier te verliezen. Maar het is pas het begin van het seizoen, we moeten ons hoofd omhoog houden."

Woensdag komt Ajax alweer in actie, dan in de eerste ronde van de KNVB-beker, tegen tweedeklasser Te Werve. Zaterdag volgt een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie.

