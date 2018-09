Briefje met uitspraak Schöne motiveerde PSV'ers in topper tegen Ajax

In de kleedkamer van PSV had de staf het briefje opgehangen. De 32-jarige Schöne had enkele dagen voor de topper geroepen dat de Amsterdammers na zondag bovenaan zouden staan in de Eredivisie.

"Wij hebben die uitspraken ook gehoord en dat briefje gaf ons extra motivatie", vertelde PSV-middenvelder Pablo Rosario over het trucje van de technische staf.

"We wilden laten zien dat gepraat vooraf niet goed is", vervolgde de 21-jarige middenvelder. "Je moet wachten op de wedstrijd en op basis van die wedstrijd kun je pas uitspraken doen. Wij hebben vandaag als team laten zien dat we heel sterk zijn."

PSV troefde de rivaal simpelweg af door meer strijdlust te tonen. Bij afwezigheid van de geblesseerde Matthijs de Ligt legde de Ajax-defensie het in de lucht keer op keer af tegen de kopsterke Luuk de Jong en ook de afvallende ballen waren meestal voor PSV.

In de achterhoede toonden de Eindhovenaren zich eveneens messcherp. Talloze doelpogingen van Ajax werden geblokt door PSV-verdedigers, die zich steeds met veel overgave voor het schot gooiden.

Dumfries geniet van passie en vertrouwen bij PSV

Denzel Dumfries blokte zo in de tweede helft tweemaal een gevaarlijke poging van een Ajacied. "Dat geeft een heerlijk gevoel als verdediger", zei de rechtsback daarover. "Wij raken niet in de war als de tegenstander in de buurt van de zestien komt, want ook dan kunnen we goed verdedigen."

"Iedereen stortte zich voor het schot, als dat nodig was. Er zit heel veel passie in dit team en we spelen met vertrouwen."

Vooraf leek juist Ajax de ploeg met het meeste vertrouwen te zijn, door de midweekse 3-0-zege op AEK Athene in de Champions League. Maar het geloof in eigen kunnen bij PSV werd volgens Dumfries niet aangetast door de ruime nederlaag die de ploeg leed tegen FC Barcelona (4-0).

"Ben je gek? We hebben daar gewoon een goede wedstrijd gespeeld", zei Dumfries. "Uiteindelijk werd het 4-0, maar we hebben geen slecht gevoel aan dat duel overgehouden."

Zege PSV lijkt kopie van kampioensduel

Behalve het briefje in de kleedkamer met de woorden van Schöne had de staf van PSV nog een slimmigheidje om de spelers optimaal te motiveren. Kort voor ze het veld op moesten, werd in de kleedkamer een filmpje vertoond van de 3-0-zege op Ajax in de kampioenswedstrijd van vorig seizoen.

"Mooi dat het nu weer 3-0 is geworden", zei spits Luuk de Jong. "We zeiden in het veld nog tegen elkaar dat het wel een kopie leek, want vorig seizoen maakte Gáston Pereiro ook het eerste doelpunt en ik de tweede."

Door de zege in de topper is PSV na zes duels nog zonder puntenverlies en staat het vijf punten voor op Ajax, Feyenoord en Heracles Almelo. De landskampioen speelt woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Tweede Divisionist Excelsior Maassluis. Zaterdag staat in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen NAC Breda op het programma.

