Teleurgestelde Ajax-captain Tadic baalt van 'cadeautjes' tegen PSV

"We gaven ze twee cadeautjes en dat mag niet. PSV was sterker in de duels en we gaven het weg", zei een teleurgestelde Tadic voor de camera van FOX Sports.

"Ze speelden lange ballen op Luuk de Jong en daar is natuurlijk niets mis mee, maar we hadden daar beter mee moeten omgaan. We hadden moeite om nog terug te komen."

Bij afwezigheid van de geblesseerde Matthijs de Ligt koos Ajax-coach Erik ten Hag net als midweeks tegen AEK Athene voor Frenkie de Jong in het centrum van de verdediging en Carel Eiting op het middenveld. Tadic vindt niet dat er andere keuzes hadden moeten worden gemaakt.

"We hebben goede spelers en iedereen kan voetballen. Ik hoop dat we hiervan leren. Het seizoen is nog niet voorbij en we moeten vooruit kijken."

Ten Hag heeft geen spijt

Ook trainer Erik ten Hag zei na afloop geen spijt te hebben van de speelwijze, zonder kopsterke centrale verdediger. "Als ik het achteraf bekijk, dan zou ik dat met het beschikbare materiaal weer doen", zei hij. "Tegen AEK Athene ging dat woensdag namelijk goed. Toen benutten we wel de ruimte die er lag. Dat had nu ook gekund."

De trainer erkende wel dat Ajax veel te weinig bracht om het PSV lastig te maken. "We zijn te kijk gezet en dat kom hard aan. Het moet pijn doen dat we zo zijn afgetroefd. We hebben de afgelopen weken vaak goed voetbal gespeeld, maar nu ontbrak het echt aan scherpte."

Door de kansloze nederlaag in Eindhoven geeft Ajax nu vijf punten toe op koploper PSV. Woensdag spelen de Amsterdammers uit tegen de amateurs van Te Werve in het KNVB bekertoernooi.