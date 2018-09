PSV haalde tegen Ajax extra motivatie uit beelden kampioensduel

Gáston Pereiro opende in het Philips Stadion de score, waarna De Jong zelf voor 2-0 zorgde. Nog voor rust maakte Hirving Lozano er ook nog 3-0 van.

PSV haalde voor het duel met Ajax extra moed uit de beelden van de kampioenswedstrijd van vorig jaar, toen Ajax eveneens met 3-0 werd verslagen. "We hebben die beelden voor de wedstrijd teruggekeken en dat motiveerde zeker", zei De Jong na afloop tegen FOX Sports.

De Eindhovenaren zetten Ajax vanaf het eerste fluitsignaal onder druk. De ploeg van coach Erik ten Hag wist daar niet onderuit te komen. "Het was heerlijk dat we snel tot scoren kwamen. Daarmee beloonden we onszelf ook voor de energie die we in de wedstrijden stopten", aldus De Jong.

'Fijn om in deze rol belangrijk te zijn'

De spits profiteerde halverwege de eerste helft van een slippertje van Frenkie de Jong, die er bij een kopbal van Jorrit Hendrix naast zat. De aanvoerder passeerde Andre Onana vervolgens met speels gemak.

"Soms ziet het er makkelijker uit dan het is. Het was lekker dat de bal erin ging. Soms denk je te veel na bij het afronden en gaat het mis, dus het is lekker dat hij er nu wel ingaat."

Ook los van zijn doelpunt was De Jong van grote waarde voor PSV. Hij was door de lucht steeds goed bereikbaar en kon daarmee Steven Bergwijn, Lozano en Pereiro regelmatig lanceren. "Ik kan in deze rol belangrijk voor het team zijn. Ik vond het heerlijk om die duels te winnen en de ballen neer te leggen voor die snelle mannen om me heen."

PSV heeft na zes duels een voorsprong van vijf punten op Ajax. "Maar het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, we zijn net begonnen. Het is lekker dat je nu wint, maar je wordt hier nu geen kampioen. We moeten gewoon een goede reeks neerzetten."

Van Bommel: 'We stralen plezier uit'

Mark van Bommel concludeerde na de overtuigende zege dat zijn ploeg al verder is dan hij vooraf verwachtte. "We zijn ermee begonnen dat de spelers onze speelwijze onder de knie moeten krijgen. Dat gaat snel", aldus de trainer, die na zes duels in de eredivisie nog zonder puntenverlies is.

"We hebben voorin ontzettend veel wapens. Zowel qua lengte als met snelheid'', concludeert Van Bommel, die zag dat PSV een defensief kwetsbaar Ajax op alle fronten de baas was.

"Ajax wilde de macht grijpen op het middenveld. Dat hebben we voorkomen. De doelpunten vielen op de juiste momenten. Ik zag dat mijn team dat er alles aan deed om geen doelpunt tegen te krijgen. En ze straalden plezier uit."