PSV verstevigt koppositie in Eredivisie met ruime zege op Ajax

De eindstand stond al na 35 minuten op het scorebord in het Philips Stadion door goals van Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano.

Door de winst is PSV na zes duels nog zonder puntenverlies en heeft het vijf punten voorsprong op het trio naaste belagers. Ajax staat met dertien punten tweede en houdt Feyenoord en Heracles Almelo op doelsaldo onder zich.

Het is in de dertiende wedstrijd van het seizoen (inclusief Europese duels) pas de eerste nederlaag voor de Amsterdamse club. Vorig seizoen eindigde PSV-Ajax eveneens in 3-0, op die dag in april stelde de ploeg uit Eindhoven de landstitel veilig.

Verwarring achterin bij Ajax

Net als vorig seizoen troefde PSV Ajax op felheid en wilskracht af in de eerste helft, al kreeg de thuisploeg in de twintigste minuut pas de eerste kans.

Steven Bergwijn snelde op links langs Noussair Mazraoui en schoot vanuit een moeilijke hoek hard op doel. Ajax-keeper André Onana kon de bal keren, maar de rebound viel voor de voeten van Pereiro. Het schot van de Uruguayaan miste kracht, maar de bal verdween door de benen van Ajacieden Lasse Schöne en Nicolás Tagliafico toch achter Onana: 1-0.

Vijf minuten later leidde Onana met een zwakke trap al de tweede treffer in. Jorrit Hendrix kopte de bal naar voren, waar Bergwijn buitenspel stond, maar niet aan het spel deelnam en voor verwarring in de Ajax-defensie zorgde. Frenkie de Jong slaagde er niet in de bal weg te koppen, waardoor Luuk de Jong alleen op het doel af kon en simpel scoorde (2-0).

Staande ovatie halverwege voor PSV

Met name de snelle Bergwijn en Lozano brachten Ajax veelvuldig in de problemen. Met Mazraoui, De Jong en Daley Blind stonden er drie spelers in de achterhoede bij de Amsterdammers die van origine middenvelder zijn en dat zorgde voor een gebrek aan duelkracht.

Lozano schoot bij een gevaarlijke uitval van PSV in het zijnet en de mee naar voren gekomen linksback Angeliño stuitte met een harde inzet op Onana.

Hoewel Ajax al meerdere malen dreigend in het strafschopgebied van PSV was verschenen, noteerde het pas in de 35e minuut via Blind de eerste doelpoging. Zijn schot ging recht op doelman Zoet af en in de tegenaanval kwam PSV op 3-0. Bergwijn haalde op links wederom de achterlijn en bracht Lozano in stelling, die van dichtbij kon scoren.

Ajax kreeg kort voor rust nog een vrije schietkans via Hakim Ziyech, maar zijn inzet ging naast via ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar. Daardoor stond het halverwege 3-0 en zochten de PSV-spelers onder een staande ovatie van het thuispubliek de kleedkamers op.

Ajax blijft zoeken naar goal

De PSV-fans leken vroeg in de tweede helft opnieuw te kunnen juichen, maar Frenkie de Jong voorkwam met een sliding dat Pereiro opnieuw kon scoren. Ook Ajax was kort na rust dreigend, maar Zoet tikte de inzet van Ziyech uit de verre hoek.

Ajax bleef tot diep in de slotfase wel zoeken naar een doelpunt, maar de meeste pogingen werden geblokt door de verdedigers van PSV. Illustratief was een moment in de 76e minuut: na een lage hoekschop werd een hakbal van Blind op de lijn gekeerd, waarna drie PSV'ers zich voor de rebound van Carel Eiting stortten.

Ook PSV was nog kansrijk via onder anderen invaller Érick Gutiérrez, maar keepr Onana zorgde ervoor dat het bij 3-0 bleef. Toen allang duidelijk was dat de Eindhovense zege niet meer in gevaar zou komen, bracht Ten Hag met Ryan Gravenberch nog een debutant in het veld.

Gravenberch werd met 16 jaar en 130 dagen de jongste Ajax-speler ooit in de Eredivisie, maar dat was niet meer dan een bijzondere statistiek voor de Amsterdammers op een prachtige dag voor PSV.