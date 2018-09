Juventus boekt mede dankzij late goal Ronaldo moeizame uitzege

Ronaldo opende de score in de 81e minuut en stond diep in blessuretijd aan de basis van de bevrijdende tweede treffer. Hij stuurde Miralem Pjanic de diepte in, waarna de Bosniër de bal op een presenteerblaadje bij Bernardeschi bezorgde.

Vorige week maakte Ronaldo zijn eerste goals voor zijn nieuwe club, nadat hij drie speelrondes droog was blijven staan. De van Real Madrid overgekomen sterspeler maakte toen beide treffers in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sassuolo.

Met zijn belangrijke rol tegen Frosinone, dat voorlaatste staat in de Serie A, spoelt Ronaldo de kater weg van zijn rode kaart deze week in de Champions League. Tegen Valencia moest de Portugees na een half uur van het veld, omdat hij een trap zou hebben uitgedeeld aan een tegenstander.

Met vijftien punten uit vijf wedstrijden gaat Juventus voorlopig alleen aan de leiding in Italië. Nummer twee Napoli volgt op drie punten. Fiorentina is met een achterstand van vijf punten de nummer drie.

Kluivert onderuit met Roma bij basisdebuut

Justin Kluivert kon AS Roma bij zijn basisdebuut zondag niet aan een zege helpen. Bologna was voor eigen publiek met 2-0 te sterk. Marten de Roon pakte met Atalanta Bergamo een punt bij AC Milan (2-2)

Voor Bologna was het pas de eerste zege van dit seizoen. In de eerste vier duels in de Serie A had de thuisploeg pas één punt gepakt. Roma staat met vijf punten uit vijf duels in de middenmoot.

Kluivert kreeg al op zaterdag te horen dat hij voor het eerst zou starten, nadat hij woensdag in de Champions League-wedstrijd bij Real Madrid nog op de tribune zat.

Met de oud-Ajacied in het veld kwam Roma in de 36e minuut op achterstand, door een treffer van Federico Mattiello. Na krap een uur spelen verdubbelde Federico Santander de voorsprong, waarna Kluivert gewisseld werd.

Rick Karsdorp ontbrak om disciplinaire redenen bij Roma. Volgens Italiaanse media is de drievoudig Oranje-international uit de selectie gezet na een woordenwisseling met trainer Eusebio Di Francesco.

Atalanta in blessuretijd naast AC Milan

Atalanta Bergamo leek op weg naar een nederlaag bij Milan, maar door een treffer in blessuretijd hield de ploeg van basisspeler Marten de Roon alsnog een punt over aan het uitduel: 2-2.

Beide ploegen hebben daardoor vijf punten, al heeft AC Milan wel een wedstrijd minder gespeeld. Bij Atalanta bleef Hans Hateboer het hele duel op de bank.

Bram Nuytinck boekte met Udinese een 0-2-zege bij Chievo Verona. De oud-verdediger van NEC speelde het hele duel. Hidde ter Avest bleef op de bank. Udinese staat zevende, Chievo is hekkensluiter met -1 punt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A