AS Roma bij basisdebuut Kluivert ten onder bij Bologna

Voor Bologna was het pas de eerste zege van dit seizoen. In de eerste vier duels in de Serie A had de thuisploeg pas één punt gepakt. Roma staat met vijf punten uit vijf duels in de middenmoot. Kluivert kreeg al op zaterdag te horen dat hij voor het eerst zou starten, nadat hij woensdag in de Champions League-wedstrijd bij Real Madrid nog op de tribune zat.

Met de oud-Ajacied in het veld kwam Roma in de 36e minuut op achterstand, door een treffer van Federico Mattiello. Na krap een uur spelen verdubbelde Federico Santander de voorsprong, waarna Kluivert gewisseld werd.

Rick Karsdorp ontbrak om disciplinaire redenen bij Roma. Volgens Italiaanse media is de drievoudig Oranje-international uit de selectie gezet na een woordenwisseling met trainer Eusebio Di Francesco.

Nuytinck wint met Udinese

Bram Nuytinck boekte met Udinese een 0-2-zege bij Chievo Verona. De oud-verdediger van NEC speelde het hele duel. Hidde ter Avest bleef op de bank. Udinese staat zevende, Chievo is hekkensluiter met -1 punt.

De nog foutloze koploper Juventus komt later op zondag nog in actie. De landskampioen gaat op bezoek bij Frosinone.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A