Barcelona verspeelt na vroege rode kaart tegen Girona eerste punten

Voor Barça, dat afgelopen dinsdag PSV in Camp Nou voor de Champions League met 4-0 versloeg, kwamen Lionel Messi (1-0) en Gerard Piqué (2-2) tot scoren. Christhian Stuani bracht beide treffers van de verrassende bezoekers op zijn naam.

Barcelona moest vanaf de 35e minuut met tien man verder door een rode kaart voor de Franse verdediger Lenglet. Mede daardoor slaagde de thuisclub er niet in om in de slotfase de winnende treffer te forceren.

Barcelona blijft koploper, maar moet nu wel aartsrivaal Real Madrid in punten naast zich dulden. De houder van de Champions League versloeg zaterdag op eigen veld Espanyol met 1-0 door een doelpunt van Marco Asensio.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Primera Division

Memphis verslaat Strootman in Franse kraker

In Frankrijk won Olympique Lyon met Memphis Depay in de basis op eigen veld met 4-2 van Olympique Marseille. Oud-Ajacied Bertrand Traoré had een groot aandeel in de zege van de thuisclub. Hij bracht twee treffers op zijn naam (2-1 en 3-1).

De andere doelpunten van Lyon kwamen voor rekening van Houssem Aouar en Nabil Fekir. Voor de bezoekers kwamen Florian Thauvin (1-1) en Clinton Njie tot scoren (4-2). Door een rode kaart voor Duje Caleta-Car speelde Marseille vanaf de 83e minuut met tien man.

Bij Lyon werd Memphis Depay na een uur gewisseld. Kevin Strootman ging bij Marseille in de 76e minuut naar de kant.

Met tien punten uit zes duels staan beide clubs in de subtop. Paris Saint-Germain leidt comfortabel met de maximale score van achttien punten. De titelhouder klopte Stade Rennes met 3-1.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Ligue 1

Ook Chelsea verspeelt eerste punten

In Engeland liet Chelsea voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de Premier League. De Londenaren kwamen op bezoek bij stadgenoot West Ham United niet verder dan 0-0.

In het Olympisch Stadion had Chelsea veruit het meeste balbezit en de meeste doelpogingen, maar het leverde de ploeg van manager Maurizio Sarri geen overwinning op.

Door het resultaat van Chelsea is het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de enige club die in Engeland nog zonder averij is. De 'Reds' wonnen zaterdag al met 3-0 van Southampton en leiden met achttien punten uit zes duels.

De top in de Premier League wordt verder gevormd door Manchester City (zestien punten), Chelsea (ook zestien) en het verrassende Watford (dertien).

Arsenal boekt vijfde overwinning op rij

Arsenal begint onder de nieuwe trainer Unai Emery aardig op toeren te komen. De Londense ploeg versloeg op eigen veld Everton met 2-0. Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang kwamen na de rust tot scoren.

Voor Arsenal was het de vijfde zege op rij, inclusief de Europa League. De ploeg van Emery begon stroef aan het seizoen met nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2). Daarna begonnen de 'Gunners' met winnen.

Arsenal staat nu zesde met twaalf punten uit zes duels. Tottenham Hotspur heeft hetzelfde aantal punten, maar een beter doelsaldo. Everton, waar doelman Maarten Stekelenburg zondag opnieuw op de bank bleef, bezet met zes punten de twaalfde plek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League