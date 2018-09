Moeizame zege AZ bij negen man FC Groningen, PEC klopt FC Emmen

Door de zege komt AZ op de vijfde plek in de stand. De Alkmaarders hebben na zes duels elf punten. FC Groningen houdt op doelsaldo alleen NAC Breda onder zich.

Met name de eerste helft in Groningen verliep chaotisch. Zo moest de videoarbiter twee keer ingrijpen. Arbiter Pol van Boekel keurde op aanraden van de VAR de 0-1 van Björn Johnsen af en gaf vlak voor rust Deyovaisio Zeefuik van Groningen rood naar aanleiding van de videobeelden.

Johnsen werkte de bal na achttien minuten binnen, na een voorzet van Jonas Svensson. De Noorse spits bleek echter centimeters buitenspel te hebben gestaan, waardoor Van Boekel dat doelpunt annuleerde.

Halverwege de eerste helft zat de bal er aan de overkant wel echt in. Jeffrey Chabot kopte raak uit een hoekschop van Ajdin Hrustic. Heel lang kon Groningen niet genieten van die voorsprong, want al een minuut later schoot Oussama Idrissi de gelijkmaker binnen tegen zijn oude ploeg, weer na een voorzet van Svensson.

Bizot stopt strafschop Doan

In de blessuretijd van de eerste helft gebeurde er nog voldoende. Zo werd Zeefuik uit het veld gestuurd omdat hij te hard doorging op Idrissi. Vlak daarna ging de bal op de stip voor een overtreding van Guus Til op Chabot. Ritsu Doan zag zijn zwakke inzet echter worden gestopt door AZ-doelman Marco Bizot.

Met tien man was het voor FC Groningen vooral een kwestie van tegenhouden. AZ verzuimde echter lange tijd om uit te lopen. Het was zelfs de thuisploeg die na een uur een grote kans kreeg. Michael Breij raakte echter de lat. Doan stuitte daarna op Bizot.

AZ-coach John van den Brom bracht in het laatste kwart van het duel onder anderen Adam Maher, die zijn rentree maakte voor de Alkmaarders. Vlak daarna schoot Fredrik Midtsjö de 1-2 binnen. Bij een woordenwisseling die daarop volgde, kreeg Hrustic zijn tweede gele kaart. Groningen beëindigde de wedstrijd daardoor met negen man en kreeg in de slotfase ook nog de 1-3 om de oren, dankzij een prachtig schot van Maher.

Krappe zege PEC Zwolle bij FC Emmen

PEC Zwolle boekte bij Emmen pas de tweede zege van het seizoen. Door de 0-1-overwinning klimt de formatie van coach John van 't Schip naar plek veertien met zes punten. Emmen staat met één punt meer tiende.

PEC had op het Emmense kunstgras van meet af aan het initiatief, al duurde het lang voor de gasten tot echt grote kansen kwamen. Dat PEC na een half uur de leiding nam was ietwat gelukkig. Een schot van Rick Dekker ging via het been van Emmen-middenvelder Glenn Bijl binnen.

De thuisploeg kreeg daarna voldoende kansen op de gelijkmaker. Zo volleerde Michael Chacon de bal na een voorzet van de rechterkant hard op het doel, maar keeper Mickey van der Hart redde knap.

Ook Luciano Slagveer verzuimde vervolgens 1-1 te maken. Ook hij stuitte op de Zwolse doelman, waarna Reuver Niemeijer te laat kwam om de rebound binnen te schieten. Diezelfde Niemeijer probeerde vlak na rust een strafschop te versieren, maar kreeg geel voor een schwalbe.

PEC kwam zes minuten voor tijd bijna op 0-2. Emmen-doelman Kjell Scherpen liet een schot van Mike van Duinen glippen, maar had geluk dat de bal terug in zijn handen stuiterde. De gasten hielden vervolgens eenvoudig stand en vierden hun tweede competitiezege uitbundig.

