Van Persie baalt ondanks winnende treffer van gemiste kansen

"Ik had er vandaag wel een paar meer mogen maken. Zeker twee of drie", aldus de 35-jarige aanvoerder tegen FOX Sports.

Van Persie waagde in de eerste helft zes doelpogingen, maar de openingstreffer bleef uit voor de Rotterdammers. "Ik kreeg een paar goede ballen, onder meer van Steven Berghuis. Dan moet ik op doel schieten, maar dat lukte twee keer niet."

"We speelden goed in de eerste helft, maar doordat we niet scoorden, maken we het onszelf moeilijk. Er komt veel meer rust in het team als we die goal maken. Gelukkig is het toch goed gekomen."

Nicolai Jörgensen, hersteld van een voetblessure, viel in de tweede helft in bij Feyenoord. De Deen maakte vorige week tegen AZ (1-1) zijn eerste paar minuten van het seizoen en mocht nu een half uur meedoen. Van Persie was zeer te spreken over de samenwerking met Jörgensen. "Dat ging erg lekker. Het is heel goed dat hij terug is. Jörgensen is een fantastische speler."

Aan het einde van de eerste helft had Van Persie een aanvaring met Utrecht-verdediger Timo Letschert. De aanvaller dacht in eerste instantie dat Letschert spuugde in zijn richting. "Dat bleek uiteindelijk een misverstand. Ik dacht dat ik iets voelde in mijn nek, maar hij heeft gezegd dat het niet zo was'', zei Van Persie. "Dan geloof ik hem."

'We hielden het geloof in de overwinning'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond net als Van Persie dat zijn ploeg het zichzelf onnodig moeilijk maakte tegen Utrecht. "We speelden de eerste helft goed en hadden een paar uitstekende schietkansen, maar we belonen onszelf niet. De tweede helft ging het moeizamer."

Van Bronckhorst was blij dat Van Persie zijn ploeg toch de drie punten bezorgde. "We scoorden pas heel laat in de tweede helft, maar we hielden het geloof. Het was uiteindelijk een zwaarbevochten overwinning."

De trainer is blij dat Jörgensen een goede indruk maakte bij zijn invalbeurt. "Met Nicolai erbij werden we toch weer gevaarlijk. Hij wordt steeds fitter en je ziet wat hij brengt in fysiek opzicht en qua voetbalslimheid. Mede daardoor hebben we toch drie belangrijke punten gepakt.''

Door de overwinning blijft Feyenoord op de derde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers ontvangen volgende week zondag Vitesse.

