Ajax begint zonder De Ligt aan topper tegen PSV, Eiting opnieuw in basis

De negentienjarige De Ligt is onvoldoende hersteld van zijn kniekwetsuur voor de wedstrijd die om 16.45 uur begint in Eindhoven. Door de afwezigheid van de Oranje-international is er net als woensdag tegen AEK Athene (3-0-zege) een basisplaats voor middenvelder Carel Eiting.

Daley Blind en Frenkie de Jong vormen opnieuw het centrale duo achterin. In aanloop naar PSV-Ajax stond achter de naam van Klaas-Jan Huntelaar en David Neres ook lang een vraagteken, maar beide aanvallers zijn fit genoeg om te starten.

De Ligt zit ook niet op de bank bij de Amsterdammers. Donny van de Beek, die opnieuw gepasseerd is door trainer Erik ten Hag, zit daar wel. De 21-jarige middenvelder maakte woensdag als invaller het tweede doelpunt voor Ajax.

Gutiérrez opnieuw op de bank bij PSV

PSV-trainer Mark van Bommel stuurt zijn vertrouwde namen het veld in. Dat betekent dat de 21-jarige middenvelder Pablo Rosario wederom een basisplaats heeft en de Mexicaanse miljoenenaankoop Érick Gutiérrez ook tegen Ajax op de bank begint.

Dinsdag begon PSV met dezelfde elf namen aan de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona (4-0-nederlaag).

Landskampioen PSV en Ajax strijden zondag om de koppositie. De thuisploeg van Van Bommel is nog zonder puntenverlies en heeft daardoor twee punten voorsprong op de formatie van Ten Hag. Als Ajax wint, dan is de ploeg voor het eerst sinds ruim twee jaar weer koploper in de Eredivisie. De laatste keer dat de ploeg bovenaan stond, was in mei 2016 toen de titel werd verspeeld in de uitwedstrijd tegen De Graafschap.

De topper in het Philips Stadion staat onder leiding van Danny Makkelie en Bas Nijhuis fungeert als VAR.

Opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Pereiro, Hendrix; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Jong, Blind, Tagliafico; Eiting, Schöne; Ziyech, Neres, Tadic; Huntelaar.

