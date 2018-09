Van Persie kopt Feyenoord naar zege op FC Utrecht bij debuut Advocaat

Door de zege staat Feyenoord weer derde in de Eredivisie met dertien punten uit zes wedstrijden. De Rotterdamse club heeft evenveel punten als Ajax, maar de Amsterdammers spelen zondag om 16.45 uur nog de topper in Eindhoven tegen koploper PSV, dat vijftien punten heeft.

Door de late goal van Van Persie had Advocaat net geen succes bij zijn terugkeer in de Eredivisie. FC Utrecht heeft door de nederlaag nog altijd maar vijf punten en dat zijn er maar twee meer dan hekkensluiter NAC Breda.

Donderdagavond speelt FC Utrecht, op de 71e verjaardag van Advocaat, in de eerste ronde van de KNVB-beker thuis tegen MVV. Feyenoord gaat die avond op bezoek bij de amateurs van Gemert.

Van Persie mist kansen voor rust

Advocaat, die vorig seizoen degradeerde met Sparta, drukte in De Kuip meteen zijn stempel op FC Utrecht. Voor het eerst dit seizoen speelden de Utrechters met drie aanvallers en was er een basisplaats voor Cyriel Dessers en Gyrano Kerk.

Bij Feyenoord begon Nicolai Jörgensen op de bank, omdat de Deense spits nog niet fit genoeg is voor een basisplaats. Van Persie stond opnieuw in de punt van de aanval en hij was voor rust de gevaarlijkste man aan Rotterdamse kant.

De 35-jarige routinier kwam tot liefst acht doelpogingen in de eerste helft, maar een doelpunt leverde dat niet op. Hij tikte een voorzet van Jeremiah St. Juste naast, schoot voorlangs en ook met het hoofd kreeg hij de bal niet langs doelman David Jensen. Steven Berghuis en St. Juste lieten eveneens mogelijkheden onbenut.

Veel foute passes op kletsnat veld

FC Utrecht zorgde voor rust amper voor gevaar, maar in de loop van de tweede helft kroop de ploeg van Advocaat uit zijn schulp. Er kwamen kansen voor de uitploeg en Feyenoord-verdediger Eric Botteghin moest de bal van de doellijn koppen. Even later liet Joris van Overeem een aardige mogelijkheid onbenut.

Ook Feyenoord bleef gevaarlijk, maar het werd voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst steeds meer een race tegen de klok en dat leidde tot veel foute passes op het kletsnatte veld.

In de hoop op de verlossende goal bracht Van Bronckhorst Jörgensen als invaller, waardoor Van Persie een linie zakte. De Deen kreeg op aangeven van Van Persie een grote kans, maar hij kopte de bal naast het doel.

Het duel leek daardoor in 0-0 te eindigen, tot Van Persie drie minuten voor tijd alsnog nog 1-0 maakte. De captain kopte ongedekt raak uit een voorzet van St. Juste, waardoor Feyenoord in het spoor blijft van Ajax en PSV.