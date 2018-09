'Trainer Di Francesco zet Karsdorp uit selectie AS Roma'

Een aanvaring tussen Karsdorp en Di Francesco, in de aanloop naar het Champions League-duel woensdag met Real Madrid, is naar verluidt de reden dat hij geen deel meer uitmaakt van de selectie. Bovendien zou de clubleiding ontevreden zijn over de intensiteit waarmee Karsdorp traint.

De 23-jarige Karsdorp was juist redelijk aan het seizoen begonnen. Hij maakte in augustus zijn rentree, nadat hij bijna een jaar aan de kant stond door een ernstige kruisbandblessure. Vorige week deed hij 22 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Chievo Verona.

Het nieuws over het uit de selectie zetten van Karsdorp voedt de geruchten in Italiaanse media over een vertrek van de drievoudig Oranje-international, die in de zomer van 2017 overkwam van Feyenoord. Zijn contract in Rome loopt nog tot medio 2022.

Basisplaats Kluivert tegen Bologna

Tegenover de afwezigheid van Karsdorp staat dat Justin Kluivert tegen Bologna in de basis zal staan. De negentienjarige aanvaller moest tijdens het duel met Real nog vanaf de tribune toekijken in Estadio Santiago Bernabéu.

Bologna tegen Roma begint zondag om 15.00 uur in Stadio Renato Dall'Ara. De verwachting is dat Mitchell Dijks in de basis staat bij de thuisploeg, die voorlaatste staat in de Serie A. Roma is met vijf punten uit vier wedstrijden teleurstellend middenmoter.

