Van der Gaag voelt zich in de steek gelaten na 'schandalig' optreden NAC

"We hebben geen trots gehad", foeterde trainer Mitchell van der Gaag op de site van NAC. "We willen allemaal heel veel, maar het gaat om de trots die je in je flikker moet hebben. Om duels te winnen en om te voorkomen dat je achter komt te staan."

"We laten ons vandaag gewoon gewillig naar de slachtbank leiden. Daarvoor werken we te hard. Ik ben altijd loyaal naar mijn spelers toe, maar ik heb ook mijn trots en dan voelt het vandaag echt alsof je in de steek wordt gelaten."

NAC mocht in Venlo misschien een kwartiertje hopen op een goed resultaat. Daarna liep VVV via Johnatan Opoku (22e minuut), Tino-Sven Susic (38e minuut, penalty) en Jay-Roy Grot (53e minuut) uit naar een simpele zege.

Het betekende al de vijfde nederlaag in zes wedstrijden voor NAC, dat met drie punten stijf onderaan staat in de Eredivisie.

"Ik heb vandaag geen ploeg gezien", baalde Van der Gaag, die deze zomer overkwam van Excelsior. "Ik denk dat ik drie jongens hun niveau heb zien halen en de rest heeft gewoon de ondergrens aangetikt. Als je na een uur spelen met 3-0 achter staat en je gaat dan tackles maken, dan heb je het gewoon niet begrepen."

'Het was gewoon dramatisch vandaag'

De spelers van NAC konden hun trainer alleen maar gelijk geven. "Het was schandalig wat we vandaag hebben laten zien", stelde de ervaren middenvelder Anouar Kali. "Op dit moment zijn we nog geen eenheid op het veld. Dit is NAC niet waardig. De mensen op de tribune verdienen beter."

Gianluca Nijholt, die de eerste 78 minuten op het middenveld van NAC stond, wist niet goed wat hij moest zeggen na de afstraffing in Limburg.

"Dit doet heel veel pijn, ook voor de trainer en de technische staf die heel hard werken", zei hij. "Kwalitatief zijn we op dit moment niet goed genoeg. We spelen zonder vertrouwen, het was gewoon dramatisch vandaag. Ik kan er niks anders van maken."

Menno Koch waarschuwde tegen Voetbal International dat er "heel snel iets moet veranderen" bij NAC. "Ik schaam me diep voor wat we vanavond hebben laten zien", aldus de aanvoerder. "Ik vind dit echt niet kunnen. We praten veel en hebben de beste bedoelingen maar als je ziet wat we doen, is dat echt schandalig."

NAC speelt dinsdag in de beker een uitwedstrijd tegen Keuken Kampioen Divisie-club RKC Waalwijk. Volgende week zaterdag komt PSV in de Eredivisie op bezoek in Breda.

