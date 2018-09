Inter wint knotsgek duel in blessuretijd, krappe zege Real op Espanyol

Inter dacht in Stadio Luigi Ferraris in de officiële speeltijd twee keer op voorsprong te komen, maar twee keer stak de videoscheidsrechter daar een stokje voor.

Aan het einde van de eerste helft werd een treffer van Radja Nainggolan geannuleerd wegens buitenspel en in de slotfase van de tweede helft ging een goal van Kwadwo Asamoah niet door omdat de bal vlak voor zijn rake schot over de achterlijn was geweest.

Heel even leek het nog pijnlijker te worden voor Inter, want Sampdoria vierde vlak daarna een doelpunt van Grégoire Defrel, maar de Fransman stond buitenspel.

In de vierde minuut van de blessuretijd ging de zege dan toch naar Inter, waar De Vrij negentig minuten op de bank bleef. De Kroaat Marcelo Brozovic bezorgde de ploeg van trainer Luciano Spalletti de drie punten.

Inter klimt door de overwinning naar de zevende plaats met zeven punten. Sampdoria staat zesde met evenveel punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A

Asensio leidt Real naar zege in Bernabéu

In Spanje won Real Madrid ook met het kleinst mogelijke verschil. De 'Koninklijke' rekende in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met 1-0 af met Espanyol.

Marco Asensio maakte vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd. De goal leek eerst geannuleerd te worden vanwege buitenspel, maar na tussenkomst van de videoscheidsrechter werd het doelpunt goedgekeurd.

Gareth Bale en Marcelo bleven bij Real de hele wedstrijd op de bank. Karim Benzema werd na een uur gewisseld. Woensdag spelen de Madrilenen uit tegen Sevilla en volgend weekeinde wordt de stadsderby tegen Atlético gespeeld.

Real Madrid, dat vorige week tegen Athletic Bilbao (1-1) zijn eerste puntenverlies leed, is door de vierde zege van het seizoen in ieder geval voor even koploper met dertien punten. FC Barcelona kan de ploeg van Julen Lopetegui zondag weer inhalen bij een zege thuis op Girona.

Atlético boekte twee competitiezege van seizoen

Atlético Madrid gaf de midweekse overwinning in de Champions League op AS Monaco (1-2) een goed vervolg in de Primera División. De ploeg van trainer Diego Simeone won zaterdag met 0-2 bij Getafe.

Het betekende voor Atlético de tweede zege van dit seizoen in de competitie, na een paar tegenvallende resultaten in de voorgaande wedstrijden.

De Madrilenen kwamen in de veertiende minuut een tikkeltje gelukkig op voorsprong. Een schot van Thomas Lemar ging via de lat en de rug van doelman David Soria over de doellijn. De 0-1 ging als een eigen doelpunt van Soria de boeken in.

Lemar kon na een uur alsnog zijn eerste doelpunt voor Atlético vieren. De Franse international, overgekomen van Monaco, was het eindpunt van een vloeiende aanval die hij zelf had opgezet.

Getafe moest de laatste 25 minuten met tien man spelen, omdat Ivan Alejo vier minuten nadat hij was ingevallen al met rood werd weggestuurd.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Primera División