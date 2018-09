Mourinho vindt dat United verdiende 'straf' krijgt met gelijkspel

"We verdienen de straf om maar één punt te krijgen", aldus Mourinho. "Ik begrijp niet waarom, maar zij begonnen met meer motivatie aan de wedstrijd dan wij. Zij speelden alsof het de WK-finale was. Die instelling wil ik ook elke wedstrijd bij mijn spelers zien."

Manchester United overtuigde woensdag nog door de Zwitserse kampioen Young Boys in de Champions League met 0-3 te verslaan.

"Ik kan het verschil in houding niet verklaren, omdat ik nooit een verschil in houding heb gehad. Voor mij is het moeilijk om dat uit te leggen", stelde Mourinho op zijn persconferentie. "We begonnen deze wedstrijd juist met een goed gevoel, want we hadden drie uitwedstrijden op rij gewonnen en waren hersteld van het duel van woensdag."

United staat na zes wedstrijden op de zesde plek in de Premier League met tien punten. De achterstand op de nog foutloze koploper Liverpool is al acht punten. Mourinho baalde dan ook stevig van de nieuwe misstap van zijn elftal.

"Het is een basiswet van het voetbal dat je altijd met de maximale intensiteit moet spelen. Tenzij je in zo'n zwakke competitie speelt, tegen zulke zwakke tegenstanders, dat spelen met 20 procent van je mogelijkheden genoeg is. We weten allemaal dat dit niet het geval is in de Premier League."

