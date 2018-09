Fortuna Sittard en Willem II spelen na geweldig spektakelstuk gelijk

Wessel Dammers (14e minuut), Andrija Novakovich (40 en 53e minuut) en Mark Diemers (77e minuut) maakten de doelpunten van Fortuna Sittard.

Ahmed El Messaoudi (eigen goal in 27e minuut), Fran Sol (34e minuut), Donis Avdijaj (46e minuut) en Daniel Crowley (72e minuut) verzorgden de treffers van Willem II.

Fortuna Sittard en Willem II bleven door de remise de nummer elf en acht op de ranglijst met respectievelijk zes en acht punten uit zes wedstrijden.

Beide ploegen zochten constant de aanval

Fortuna Sittard en Willem II vermaakten van meet af aan de 12.500 toeschouwers in het Fortuna Sittard Stadion. Beide ploegen zochten constant de aanval en dat zorgde ervoor dat er op beide helften veel ruimtes ontstonden.

Fortuna Sittard wist in de veertiende minuut als eerste te scoren. Dammers volleerde uit een hoekschop van Diemers knap raak: 1-0

Willem II was niet van slag en boog de achterstand binnen een mum van tijd om in een 1-2-voorsprong via El Messaoudi (eigen goal) en Sol (fraaie kopbal).

Daar liet Fortuna Sittard het op zijn beurt niet bij zitten en nog voor rust stond de 2-2 al op het scorebord. Novakovich tikte een voorzet van Alessandro Ciranni behendig binnen bij de eerste paal.

Tweede helft bleef amusementswaarde hoog

In de tweede helft bleef de amusementswaarde zeer hoog omdat beide teams geen genoegen namen met een punt en per se de overwinning over de streep wilden trekken.

Willem II leek te slagen in die missie, maar de bezoekers gaven tot twee keer toe de leiding uit handen. Eerst na de razendsnelle 3-2 van Avdijaj (3-3 door weer Novakovich) en daarna na de 3-4 van Crowley (4-4 door Diemers).

Daar bleef het ondanks een aantal hachelijke momenten voor beide doelen in de slotfase bij, maar het duel ging wel de boeken in als meest doelpuntrijke van dit nog prille seizoen.

Fortuna Sittard en Willem II komen volgende week in actie in het KNVB-bekertoernooi. Fortuna Sittard gaat dinsdag op bezoek bij Helmond Sport, terwijl Willem II op dezelfde dag afreist naar FC Volendam.

