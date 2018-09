Van Dijk kreeg tegen Southampton tik op al gekneusde rib

"Virgil had al een kneuzing van die rib voor het duel met Paris Saint-Germain, het voelt niet erg comfortabel aan. En vandaag heeft hij op die plek opnieuw een tik gehad", zei manager Jürgen Klopp, die zich geen zorgen maakt om zijn verdediger.

"Het is niet prettig, maar ik verwacht niet dat het al te serieus is. Het zal in orde moeten zijn, want ik heb geen andere verhalen gehoord."

Van Dijk ging na 55 minuten - toen de eindstand al op het scorebord stond door doelpunten van Wesley Hoedt (eigen goal), Joël Matip en Mohamed Salah - naar de kant en werd vervangen door Joe Gomez.

Van Dijk speelde wel negentig minuten tegen PSG

De 27-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal speelde dinsdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (3-2-zege) de hele wedstrijd mee.

Liverpool bleef door de simpele zege op Southampton voor het eerst in de clubgeschiedenis na zes speelrondes in de competitie zonder puntenverlies en voert dan ook de ranglijst aan in de Premier League.

De 'Reds' hebben een loodzwaar programma. In de komende weken volgen confrontaties tegen achtereenvolgens Chelsea (League Cup en Premier League), Napoli (Champions League) en Manchester City (Premier League).

Oranje komt op 16 oktober weer in actie. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het dan in Brussel in vriendschappelijk verband op tegen België.

