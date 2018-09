Klaassen bezorgt Werder Bremen zege, Bayern wint zonder Robben

Klaassen was bij FC Augsburg-Werder Bremen in de 75e minuut verantwoordelijk voor de 2-3. Hij kon de bal simpel binnentikken nadat doelman Fabian Giefer een voorzet vanaf de linkerkant knullig door zijn benen had laten glippen.

Werder Bremen was al vrij vroeg in de wedstrijd op een 0-2-voorsprong gekomen via Max Kruse en Maximilian Eggestein, maar verspeelde die marge ook weer binnen een mum van tijd dankzij goals van Koo Ja-Cheol en Philipp Max.

Het was voor Klaassen pas zijn eerste officiële doelpunt voor Werder Bremen. De recordaankoop van Werder had al wel een aantal keer in vriendschappelijk verband gescoord.

Rodríguez leidt Bayern naar vierde zege op rij

James Rodríguez vertolkte een hoofdrol bij Schalke 04-Bayern. De Colombiaan zette de bezoekers in de achtste minuut op voorsprong door bij de eerste paal knap raak te koppen uit een corner van Joshua Kimmich.

Halverwege de eerste helft kreeg Rodríguez een levensgrote kans op 0-2, maar Schalke-keeper Ralf Fährmann redde knap in een één-tegen-éénsituatie. Na een uur leidde de aanvallende middenvelder alsnog de tweede Bayern-treffer in. Na een overtreding op Rodríguez in het zestienmetergebied benutte Robert Lewandowski de penalty.

Robben, die afgelopen woensdag negentig minuten meespeelde in het Champions League-duel bij Benfica (0-2-zege), bleef tegen Schalke de hele wedstrijd op de bank bij Bayern.

De regerend kampioen is door zijn vierde competitiezege op rij koploper met twaalf punten. Schalke 04 wacht nog steeds op de eerste punten van dit Bundesliga-seizoen. De ploeg van Domenico Tedesco is de hekkensluiter in Duitsland.

Dilrosun vertolkt hoofdrol bij Hertha

Hertha BSC staat met tien punten tweede. De ploeg uit Berlijn won zaterdag mede door twee assist van de jonge Nederlander Javairo Dilrosun met 4-2 van Borussia Mönchengladbach.

Dilrosun was de aangever bij zowel de 2-1 van Valentino Lazaro in de 34e minuut als de 4-2 van Ondrej Duda in de 73e minuut.

De jeugdinternational, door Hertha weggeplukt uit de jeugdopleiding van Manchester City, staat de laatste weken steevast in de basis en vond vorige maand nog het net tegen VfL Wolfsburg (2-2).

Vedad Ibisevic zette de overige doelpunten van Hertha op het scorebord in de 31e en 63e minuut, terwijl Thorgan Hazard (strafschop) en Alassane Plea dat deden namens Mönchengladbach in de 29e en 67e minuut.

Brenet gelijk met Hoffenheim tegen Dortmund

Joshua Brenet speelde met TSG 1899 Hoffenheim op eigen veld verdienstelijk gelijk tegen Borussia Dortmund. Het werd na een boeiend gevecht 1-1.

Hoffenheim nam de leiding via Joelinton, maar Dortmund bracht vlak voor tijd in ondertal (Abdou Diallo kreeg rood) de stand in evenwicht dankzij Christian Pulisic.

Brenet maakte zijn Bundesligadebuut. Hij speelde vorige maand in de DFB Pokal-wedstrijd tegen 1. FC Kaiserslautern (1-6-zege) voor het eerst voor zijn nieuwe club en was toen ook gelijk trefzeker.

De van PSV overgekomen verdediger werd woensdag nog uit de selectie gezet voor de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk omdat hij een video-analyse had gemist.

Weghorst pijnlijk onderuit met Wolfsburg

Wout Weghorst kende een teleurstellende middag. De spits ging met Wolfsburg voor eigen publiek op pijnlijke wijze met 1-3 onderuit tegen SC Freiburg.

Wolfsburg stond na vijftig minuten spelen al op een kansloze 0-3-achterstand door Roland Sallai, Nils Petersen en Mike Frantz, waarna Admir Mehmedi nog wel de eer redde.

Zonder Virgil Misidjan was 1. FC Nürnberg thuis met 2-0 te sterk voor Hannover door doelpunten van Waldemar Anton (eigen goal) en Torles Knoll in de 76e en 77e minuut.

