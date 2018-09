Kluivert in competitieduel met Bologna voor het eerst in basis AS Roma

Sinds zijn komst in de zomer van Ajax, moest de negentienjarige aanvaller zich tevredenstellen met invalbeurten. Afgelopen woensdag zat hij in het Champions League-duel met Real Madrid zelfs op de tribune.

"Kluivert staat zondag aan de aftrap", zei de Italiaanse coach op een persconferentie. "Ik zette hem in Madrid op de tribune omdat we maar een beperkt aantal plekken hebben. Dit is een teken dat we vertrouwen in hem hebben."

Voor Rick Karsdorp is er dit keer geen plek in de wedstrijdselectie. De oud-Feyenoorder is weer fit na zijn zware knieblessure, maar ziet andere spelers de voorkeur krijgen.

'Zijn slechts schaduw van ploeg van vorig jaar'

AS Roma heeft een moeizaam begin van het seizoen. De formatie staat na vier duels in de middenmoot, met vijf punten. Er werd pas één keer gewonnen.

"We zijn slechts een schaduw van de ploeg van afgelopen seizoen", beaamde Di Francesco. "Maar we hebben nog veel tijd om terug te komen. We moeten ervoor zorgen dat we het vuur dat in ons brandt weer ontdekken."

De coach erkende dat zijn team vorig jaar meer een eenheid was. "Dat was missen we nog, maar ik ben ervan overtuigd dat de spelers geloven in wat we doen. Ze hebben nu vooral steun van de fans nodig in deze moeilijke tijden."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A