Ferguson bezoekt eerste duel Manchester United na hersenbloeding

De 76-jarige Schot was door zijn oude club uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, die om 16.00 uur is begonnen.

Manchester United riep fans op om een kwartier voor aanvang van het duel al aanwezig te zijn, omdat de club aandacht wilde besteden aan de rentree van Ferguson. De oud-coach kreeg een staande ovatie van het publiek en werd massaal toegezongen.

De legendarische manager werd op 5 mei getroffen door een hersenbloeding. Ferguson werd daarop opgenomen op de intensive care. Hij onderging met succes een operatie en mocht de afdeling na enkele dagen verlaten.

​'Het wordt ongetwijfeld emotioneel'

"Heerlijk om terug te zijn", zei de oud-trainer voor het duel tegen het tv-kanaal van Manchester United. "Het is een zware tocht geweest, maar ik maak stappen vooruit en ik doe alles wat de artsen me zeggen. Ik voel me zelfs wat nerveus voor de wedstrijd, maar ik hoop dat we winnen."

"Het wordt ongetwijfeld een emotioneel moment", vervolgde Ferguson. "Zeker als ik plaatsneem in mijn box op de tribune. Ik ben blij als alles achter de rug is en de wedstrijd begint, zodat ik ervan kan genieten."

De Schot werd na zijn ziekenhuisopname bedolven onder de beterschapswensen. "Ik heb duizenden kaarten gehad, ongelooflijk. Ze kwamen zelfs nog binnen toen ik al vertrokken was. Het is overweldigend. Prachtig om nu terug te zijn."

Dertien kampioenschappen in 27 jaar

De Schot trad in 1986 aan en nam in 2013 afscheid als manager van de 'Mancunians'. In die periode werden 38 prijzen gewonnen, waaronder dertien landskampioenschappen en twee zeges in de Champions League.

Voor zijn periode in Manchester was de Schot werkzaam in zijn geboorteland, waar hij achtereenvolgens trainer was van East Stirlingshire (1974), St. Mirren (1974-1978) en Aberdeen (1978-1986). Met Aberdeen werd hij onder meer drie keer landskampioen.

Vanwege zijn verdiensten voor de sport werd Ferguson in 1999 geridderd en sindsdien wordt de oud-voetballer van onder meer Glasgow Rangers en Falkirk aangesproken als 'Sir' Alex Ferguson.

