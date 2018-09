Spelers en staf TOP Oss kregen kippenvel van 'indrukwekkend' eerbetoon

Vlak voordat beide elftallen het veld op kwamen in het Frans Heesen Stadion, klonk het lied Tears In Heaven van Eric Clapton door de speakers. Daarnaast was er een minuut stilte, werden ballonnen opgelaten en waren veel supporters in het zwart gekleed.

"Normaal kom je hier met housebeats het veld op, nu met Eric Clapton. Dat is wel even wat anders denk ik", zei aanvoerder Rick Stuy van den Herik na de doelpuntloze wedstrijd in gesprek met FOX Sports.

"Ik kreeg kippenvel, écht kippenvel. Als je ziet wat voor ergs er is gebeurd, vind ik het mooi dat we er zo bij stil kunnen staan. Ook voor de nabestaanden is het denk ik een steun dat we dit eerbetoon met het hele stadion hebben neergezet."

Ragnar Oratmangoen kreeg donderdag in de auto door wat zich had afgespeeld op het spoor in Oss. "Gedurende de dag kwam er steeds meer informatie en dan besef je hoe erg het eigenlijk is", zei de aanvaller tegen Omroep Brabant. "De minuut stilte was heel mooi, voorafgaand al met de ballonnen. Het was even slikken."

Trainer Wels kreeg brok in keel

Trainer Klaas Wels van TOP Oss was eveneens onder de indruk van de manier waarop spelers en supporters stilstonden bij het treinongeluk. De coach had donderdag na de training samen met zijn groep naar de persconferentie gekeken.

"Ik ben zelf vader, sommige spelers ook", zei Wels. "Dit gaat ons verstand te boven. Met sommige spelers wissel je een blik uit, dat is voldoende. Anderen zitten ademloos te luisteren en kijken naar de tv. Je kan gewoon niet bevatten wat er gebeurd is."

"Sinds ik het nieuws gisteren hoorde, staat de wereld in Oss en Nederland stil. Als ik zie hoe beide teams en supportersgroepen daarmee omgaan, dat is indrukwekkend. Daar krijg je een brok in de keel van."