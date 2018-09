Go Ahead Eagles koploper Eerste Divisie, zeges FC Twente en NEC

Go Ahead heeft dankzij de 2-1-zege op Jong Ajax vijftien punten uit zes duels. Cambuur, dat tegen Jong FC Utrecht niet verder kwam dan 0-0, en NEC volgen op één punt.

Richard van der Venne zette de ploeg uit Deventer na een kwartier op voorsprong, waarna Dani de Wit na een half uur gelijkmaakte namens Jong Ajax. Bij de Amsterdammers stond Kasper Dolberg aan de aftrap. Hij speelde een helft mee.

Na rust besliste Thomas Verheijdt het duel in het voordeel van de Eagles. De wedstrijd werd vanwege noodweer in de eerste helft tijdelijk stilgelegd.

Achahbar blinkt uit met omhaal

NEC moest diep gaan tegen Helmond Sport. Mede dankzij twee doelpunten van Anass Achahbar wonnen de Nijmegenaren wel in Brabant: 2-3. Met name de openingstreffer van de spits was een plaatje. De bal ging er via een omhaal in.

Brahim Darri zorgde voor 0-2, maar via twee doelpunten van Furghill Zeldenrust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Achahbar besliste de wedstrijd twaalf minuten voor tijd.

Bij het duel tussen Sparta en TOP werd vooraf uitgebreid stilgestaan bij het treindrama van donderdag in Oss. Ook bij veel andere duels werd een minuut stilte in acht genomen. De wedstrijd tussen TOP en Sparta eindigde ondanks een groot Spartaans overwicht in 0-0.

FC Twente moeizaam voorbij Telstar

FC Twente had in Velsen alle moeite met middenmoter Telstar: 1-3. De thuisploeg nam na vier minuten zelfs de leiding via Shaquill Sno, die profiteerde van een blunder van doelman Joël Drommel.

Vijf minuten later kopte Tom Boere echter de gelijkmaker binnen, waarna Twente in de slotfase de zege naar zich toe trok. Jari Oosterwijk, in het veld gekomen voor Boere, maakte in de 77e minuut de 1-2, waarna Rafik Zekhnini het duel besliste.

FC Twente en Sparta hebben na zes duels dertien punten, maar staan op doelsaldo achter Almere City. Die ploeg won met 1-4 bij FC Den Bosch. Niek Vossebelt scoorde twee keer tegen zijn oude ploeg.

Opnieuw puntenverlies Roda JC

Voor Roda JC wil het nog niet echt lopen. In het thuisduel met FC Eindhoven werd niet gescoord (0-0), waardoor de formatie uit Kerkrade met tien punten in de middenmoot staat.

Het houdt op doelsaldo provinciegenoot MVV Maastricht onder zich, dat thuis met 2-1 van FC Dordrecht won. Jong PSV, eveneens terug te vinden in de middenmoot, won voor de tweede keer dit seizoen. Cody Gakpo schoot zijn ploeg langs FC Volendam: 1-0.

Het duel tussen RKC Waalwijk en Jong AZ leverde geen winnaar op: 2-2. De Brabanders pakten in blessuretijd een punt dankzij Nikki Baggerman.

