Braziliaanse bondscoach Tite passeert Douglas Costa na spuugincident

De vleugelspits van Juventus misdroeg zich zondag in het duel met Sassuolo. Hij maakte ruzie met Federico Di Francesco, waarna hij de Italiaan een elleboog en een kopstoot gaf. Vervolgens spuugde hij Di Francesco in het gezicht.

Costa is door de Italiaanse bond voor vier wedstrijden geschorst en is ook niet welkom bij de 'Seleção'. Bovendien is hij ook nog eens geblesseerd geraakt aan een enkel en heup, waardoor Costa de komende periode hoe dan ook niet in actie komt.

Volgens Tite speelt het wangedrag van de aanvaller een grote rol bij zijn absentie. "Natuurlijk komt het ook door zijn blessure, maar vooral door zijn gebrek aan discipline. Ik zal later nog eens met hem spreken."

Tite heeft Ajacied Neres op het oog

De Braziliaanse bondscoach nam drie nieuwelingen op in zijn selectie: aanvaller Malcom (FC Barcelona), verdediger Pablo (Girondins Bordeaux) en doelman Phelipe (Gremio).

Ook David Neres van Ajax was in beeld, erkende Tite. "Dat had goed gekund, we hebben hem bekeken. We houden hem gezien zijn leeftijd zeker in de gaten voor de toekomst."

Gabriel Jesus, Marcelo, Miranda en Renato Augusto zijn teruggekeerd in de Braziliaanse selectie. Zij ontbraken eerder deze maand in de ploeg die van Verenigde Staten en El Salvador won.