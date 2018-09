AZ-aanvaller Boadu wegens enkeloperatie pas na winterstop weer terug

De zeventienjarige spits liep afgelopen weekend een enkelbreuk op in het thuisduel met Feyenoord (1-1). Hij klapte in de eerste helft door zijn enkel in duel met Feyenoord-verdediger Eric Botteghin en werd per brancard afgevoerd.

De aanvaller moet na zijn operatie zeker drie maanden revalideren. AZ spreekt de verwachting uit dat hij na de winterstop weer mee kan trainen met de A-selectie.

Trainer John van den Brom was aangeslagen door de blessure van zijn pupil. "Het is natuurlijk waardeloos wat er gebeurd is", zei hij vrijdag op de website van AZ. "Hij is vandaag geopereerd en gaat nu aan zijn herstel werken. Wij kunnen er niet elke dag bij stil blijven staan, we moeten door. Gelukkig is hij positief, zoals altijd."

Boadu veroverde in de eerste weken van dit seizoen een basisplaats bij AZ. Hij scoorde drie keer in vijf Eredivisie-duels en hield aankoop Björn Johnsen op de bank.

De Alkmaarders spelen zondag in de Eredivisie een uitduel bij FC Groningen. De aftrap is om 14.30 uur. AZ staat na vijf duels vijfde, Groningen is hekkensluiter.

