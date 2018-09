Ajax kan tegen PSV na 868 dagen weer koploper Eredivisie worden

De laatste keer dat Ajax aan kop ging, was op 8 mei 2016. De Amsterdammers, destijds nog onder leiding van trainer Frank de Boer, verspeelden die dag het kampioenschap in de uitwedstrijd tegen De Graafschap (1-1), waardoor PSV de titel pakte.

In het seizoen 2016/2017 ging Feyenoord heel het seizoen aan de leiding en vorig seizoen waren Vitesse (2 speelrondes), Feyenoord (3 speelrondes) en PSV (29 speelrondes) koploper. Ook dit jaar stond Ajax nog niet bovenaan in de Eredivisie en dus is het al 72 speelrondes geleden dat de recordkampioen op de eerste plaats stond.

De laatste keer dat Ajax langer moest wachten op een nummer-één-notering was van speelronde 11 van het seizoen 1990/1991 tot speelronde 1 van het seizoen 1993/1994 (92 speelrondes in totaal). Om een einde te maken aan de huidige 'koppositiedroogte' moet Ajax, dat twee punten minder heeft dan koploper PSV, winnen in Eindhoven. Bij een gelijkspel blijft PSV de nummer één en bij een Eindhovense zege uiteraard ook.

Van Bommel op koers voor record Gerets

Op basis van de prestaties dit seizoen van PSV wordt het een lastige klus voor Ajax om zondag te winnen, want de regerend landskampioen heeft na vijf speelronden alles gewonnen in de competitie. Het lukte PSV vijf keer om ook na zes wedstrijden zonder puntverlies te blijven, voor het laatst in het seizoen 2002/2003. Trainer Mark van Bommel was destijds aanvoerder.

Het clubrecord van PSV is winst in de eerste acht Eredivisie-wedstrijden van het seizoen en dat was in 1999/2000. Ook toen was Van Bommel speler en Eric Gerets was destijds trainer van de club. Een 2-2-gelijkspel thuis tegen FC Twente maakte een einde aan die reeks.

Een indrukwekkende statistiek van Ajax dit seizoen is dat de ploeg van trainer Erik ten Hag pas één goal tegen kreeg. In slechts twee Eredivisie-seizoenen had Ajax ook na 6 speelronden één of minder tegendoelpunten: 1995/1996 (nul) en 1971/1972 (één).

PSV tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Bas Nijhuis fungeert als VAR.