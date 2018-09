Klopp maakt zich niet druk over gebrek aan doelpunten bij Salah

"Wow, dat is een crisis", zei Klopp vrijdag cynisch op zijn persconferentie in aanloop naar het thuisduel van zaterdag met Southampton.

"Niemand herinnert zich hoe hij vorig jaar aan het seizoen begon. Toen duurde het ook even voordat hij op stoom kwam. Het is dan ook op dit moment totaal geen issue voor mij."

Salah maakte vorig jaar in zijn debuutseizoen bij Liverpool een verpletterende indruk. De razendsnelle buitenspeler maakte maar liefst 44 doelpunten in 52 wedstrijden.

Salah kroonde zich onder meer tot topscorer van de Premier League en had een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale, die met 3-1 verloren ging tegen Real Madrid.

"Natuurlijk verwachten de fans en de buitenwereld dit seizoen hetzelfde van Mo. Dat is duidelijk. Wij doen dat niet, maar we hopen natuurlijk wel dat hij zo vaak mogelijk het net weet te vinden", aldus Klopp.

Salah bleef droog staan in toppers

Salah was tot dusver alleen aan het begin van het seizoen trefzeker tegen West Ham United en Brighton & Hove Albion en bleef in de voorbije toppers tegen Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain droog staan.

"Maar hij speelde in die laatste twee wedstrijden wel perfect in verdedigend opzicht. Dat is met name in dat soort duels enorm belangrijk. Dus dat zegt genoeg over hem. Hij is bereid om keihard te werken voor het team", stelt Klopp.

"Het is een volkomen normale situatie voor aanvallers dat zij momenten hebben dat ze even niet scoren. Maar Mo is nog steeds dreigend. Hij had fantastische acties tegen Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain. Hij verkeert gewoon in een goede vorm."

Liverpool is wel gewoon prima aan het seizoen begonnen. De 'Reds' bezetten na vijf speelrondes samen met Chelsea de koppositie in de Premier League en wonnen in eigen huis met 3-2 van Paris Saint-Germain bij de start van de groepsfase van de Champions League.

Liverpool heeft een zwaar programma. De manschappen van Klopp nemen het na de confrontatie met Southampton tot twee keer op tegen Chelsea (League Cup en Premier League) en vervolgens ook nog tegen Napoli en Manchester City.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League