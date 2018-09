Naast Huntelaar en De Ligt ook Neres twijfelgeval bij Ajax tegen PSV

De Braziliaanse aanvaller viel in het gewonnen Champions League-duel met AEK Athene (3-0) uit met een lichte blessure en trainde in aanloop naar het duel in Eindhoven voor zichzelf.

Hij is de derde basisspeler die mogelijk niet mee kan spelen tegen de koploper. Matthijs de Ligt miste de wedstrijd van woensdag met een knieblessure, terwijl Klaas-Jan Huntelaar met hamstringklachten uitviel.

"We hebben een aantal vraagtekens", erkent Ten Hag vrijdag op de website van Ajax. "Neres heeft wat klachtjes, dus die is binnen gebleven. Dat geldt ook voor Huntelaar en De Ligt. We zullen moeten zien hoe zich dat herstelt."

Desondanks zegt de coach zich geen zorgen te maken. "Ik ben geen man met zorgen. Carel Eiting vulde het woensdag heel goed in op het middenveld, waardoor we Frenkie de Jong naar achteren konden halen. Na de blessure van Klaas-Jan zie je hoe Donny van de Beek erin komt. We hebben een brede kern, dat heb ik vaker betoogd."

'Gaan ons niet aan PSV aanpassen'

Volgens Ten Hag hebben zijn spelers veel zin in de topper. Bij winst in Eindhoven neemt Ajax de koppositie in de Eredivisie over van de regerend landskampioen. "We hebben er elke wedstrijd zin in. We moeten plezier uitstralen."

Ajax gaat zich hoe dan ook niet aanpassen aan PSV, dat met name voorin de nodige snelheid heeft. "Het is een uitdagende tegenstander, maar we kijken vooral naar onszelf. We kijken altijd wat we zelf beter kunnen doen en hoe we ons verder kunnen ontwikkelen."

Aan het duel van vorig jaar wil de Ajax-trainer in ieder geval niet meer denken. Ajax verloor toen in Eindhoven met 3-0, waardoor PSV kampioen werd. Bovendien kreeg Ajax met Nicolás Tagliafico en Siem de Jong twee keer rood.

"Dat was een wedstrijd op zich", zegt Ten Hag vijf maanden later. "Het ligt nu allemaal totaal anders, al blijft het een wedstrijd tussen de nummer één en twee. Er is veel rivaliteit. We willen vooral als ploeg beter worden en daar gaan we zondag alles aan doen."

Het duel tussen PSV en Ajax begint zondag om 16.45 uur. Danny Makkelie is de arbiter van dienst.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie