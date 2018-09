Spaanse bond geeft nog geen toestemming voor duel Barcelona in VS

"We hebben een brief van de RFEF ontvangen, waarin ze zeggen dat ze meer informatie over de plannen willen. Zolang die er niet is, zullen ze geen toestemming geven voor een wedstrijd buiten Spanje", zegt woordvoerder Joris Evers van LaLiga.

Volgens de reglementen van de FIFA moet de nationale bond van een land toestemming geven voor een competitiewedstrijd buiten de landsgrenzen. Ook de continentale bonden UEFA en CONCACAF en de Amerikaanse bond hadden de plannen nog moeten goedkeuren.

LaLiga, dat de Spaanse Primera División organiseert, Girona en Barcelona hadden vorige week een officieel verzoek ingediend bij de RFEF om uit te mogen wijken naar de Verenigde Staten.

Spelers zien niks in plannen

LaLiga sloot vorige maand een vijftienjarig contract met Relevent, een Amerikaanse sport- en mediamultinational. Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren.

Spelers van de clubs uit de hoogste afdeling maakten eerder al duidelijk dat ze niets zagen in de plannen. "Ze zijn overvallen door het nieuws en boos dat zo'n belangrijk besluit is genomen zonder dat ze zijn geraadpleegd. De spelers zijn unaniem tegen dit plan", zei David Aganzo drie weken geleden namens de Spaanse spelersvakbond.

Zondag staat de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Girona op het programma. 'Barça' - dinsdag nog met 4-0 te sterk voor PSV in de Champions League - is zonder puntenverlies koploper in Spanje. Girona staat na vier duels op de zesde plaats.

