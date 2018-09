Van Bommel hoopt dat PSV-fans voor 'heksenketel' zorgen tegen Ajax

"Een thuiswedstrijd tegen Ajax maakt altijd meer los dan andere wedstrijden", zei de trainer van PSV vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. Van Bommel zat vijf maanden geleden op de tribune bij de laatste editie van PSV-Ajax, waarbij de Eindhovenaren met een 3-0-zege het kampioenschap veiligstelden.

"De sfeer was toen onbeschrijfelijk. Ik hoop dat onze fans zondag weer zoiets creëren", zei Van Bommel. "Ze kunnen er thuis een heksenketel van maken. Ik geniet ervan hoe ze de ploeg kunnen dragen, bij goede en moeilijke momenten."

Van Bommel wilde nog niet zeggen of miljoenenaankoop Érick Gutiérrez tegen Ajax zijn eerste basisplaats krijgt. "Als dat het geval is, vertel ik het eerst aan mijn spelers." De Mexicaan maakte bij zijn debuut als invaller tegen ADO Den Haag (0-7-zege) een goede indruk.

Van Bommel vond PSV 'niet slecht' tegen Barcelona

In de Champions League leed PSV dinsdag een ruime nederlaag (4-0) tegen FC Barcelona, al had de ploeg tot de 2-0 van Ousmane Dembélé in de 74e minuut zicht op een goed resultaat.

"We hebben het niet slecht gedaan tegen Barcelona, maar we staan wel met nul punten", keek de trainer terug.

Ajax zal met een beter gevoel aan de topper beginnen, na de 3-0-zege op AEK Athene in de Champions League. "Ik heb die wedstrijd gezien en vond het een goede prestatie van Ajax", oordeelde Van Bommel.

'Tegen Ajax weer eigen spel spelen'

Na de ruime nederlaag in Camp Nou is de trainer niet van plan om zijn speelwijze aan te passen. "We gaan uit van onze eigen kracht. Tegen Barcelona hebben we wat nuances aangebracht, maar tegen Ajax gaan we ook weer ons eigen spel spelen."

PSV mist zondag Maximiliano Romero, Dante Rigo en de langdurig geblesseerde Ryan Thomas. De Eindhovenaren verspeelden nog geen punt en hebben in de stand een voorsprong van twee punten op de Amsterdammers.

De topper tussen PSV en Ajax begint zondag om 16.45 uur. Danny Makkelie is de scheidsrechter in het Philips Stadion.

