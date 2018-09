Ajax verlengt contract spits Sierhuis tot medio 2021

De in Athene geboren aanvaller debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Hij stond in de basis tegen Heracles Almelo (1-1) en mocht invallen tegen FC Emmen (5-0-zege) en tegen Sturm Graz (2-0-overwinning) in de voorronde van de Champions League.

Bij Jong Ajax kreeg Sierhuis al veel meer speeltijd. Vorig seizoen had hij met veertien treffers in twintig wedstrijden een grote bijdrage aan het kampioenschap in de Eerste Divisie. In de huidige jaargang maakte hij twee goals in drie wedstrijden.

"Ik ben heel trots dat ik mijn tweede contract teken", zegt een blije Sierhuis vrijdag op de website van Ajax. "Het is een blijk van vertrouwen en een extra kans om de doelen te bereiken die ik heb."

Sierhuis krijgt mogelijk speelminuten tegen PSV

Sierhuis is in de hoofdmacht van Ajax derde keus in de punt van de voorhoede, achter spitsen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Toch is de kans aanwezig dat de jonge spits zondag speeltijd krijgt in de topper tegen PSV.

Dolberg is net terug van een slepende kwetsuur aan zijn buikwand en Huntelaar liep afgelopen woensdag een hamstringblessure op in het Champions League-duel met AEK Athene (3-0). Het is niet bekend of Huntelaar fit genoeg is voor het duel met PSV.

Sierhuis hoopt binnenkort in ieder geval vaker in de hoofdmacht te spelen. "Ik hoop langzaam uit te groeien tot basisspeler. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn eerste doelpunt maken in Ajax 1 en kampioen worden."

De topper tussen nummer twee Ajax en koploper PSV begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, terwijl Bas Nijhuis fungeert als VAR.

