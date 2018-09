Modric en Salah kunnen hegemonie Messi en Ronaldo doorbreken

De laatste keer dat Messi of Ronaldo niet Wereldvoetballer van het Jaar werd, was in 2007 toen AC Milan-speler Kaká de onderscheiding kreeg. Messi werd dat jaar tweede en Ronaldo derde.

Sindsdien werd de Argentijn vijf keer verkozen tot de beste van de wereld (2009, 2010, 2011, 2012 en 2015) en de Portugees eveneens vijf keer (2008, 2013, 2014, 2016 en 2017).

Het is niet uitgesloten dat Ronaldo ook dit jaar de meeste stemmen krijgt van de bondscoaches en aanvoerders van de FIFA-landen. De 33-jarige aanvaller, die Real Madrid afgelopen zomer verruilde voor Juventus, won de Champions League met de Madrilenen en kroonde zich met vijftien goals tot topscorer van het miljoenenbal. Op het WK in Rusland was hij vier keer trefzeker, al strandde hij met Portugal al in de achtste finales.

Salah kan opvolger worden van Weah

Salah scoorde namens Liverpool tien keer in de Champions League en werd topscorer van de Premier League, waarna hij op het WK niet door de groepsfase kwam met Egypte. Hij maakte nog wel twee goals in Rusland.

De 26-jarige Salah kan de tweede Wereldvoetballer van het Jaar uit Afrika worden, nadat de Liberiaan George Weah in 1995 de primeur had.

De 33-jarige Modric wordt mogelijk de eerste Kroatische Wereldvoetballer van het Jaar. Net als Ronaldo won hij de Champions League met Real en hij werd al verkozen tot de beste speler van het WK, waar hij met zijn land verrassend de finale haalde.

Wiegman en Van Dijk ook genomineerd

Naast de onderscheiding voor de beste speler van het jaar worden bij het FIFA-gala de prijzen voor de beste speelster, de beste trainer (zowel bij de mannen als bij de vrouwen), de beste keeper en keepster en de mooiste goal verdeeld. De FIFA maakt bovendien het elftal van het jaar bekend en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk behoort tot de 55 genomineerden voor de elf plekken.

De andere Nederlander die in de prijzen kan vallen, is Sarina Wiegman. De bondscoach van de Oranjevrouwen werd in 2017 al verkozen tot trainer van het jaar bij de vrouwen, maar dit jaar heeft ze op papier minder kans.

De 48-jarige Wiegman heeft concurrentie van de Fransman Reynald Pedros, die de Champions League won met Olympique Lyon, en de Japanse bondscoach Asako Takakura. Lieke Martens, vorig jaar verkozen tot speelster van het jaar, is niet genomineerd.

Het FIFA-gala begint maandagavond om 20.30 uur in de Royal Festival Hall in Londen. De FIFA's Best staat sinds 2016 los van het Gouden Bal-gala, waar jaarlijks ook de beste speler ter wereld wordt gekozen. Die prijs wordt in december uitgereikt.