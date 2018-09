Strootman: 'Mijn normale optredens in Oranje worden als slecht gezien'

"Ik weet dat mijn laatste wedstrijd voor Oranje niet top was, maar in een negatievere spiraal is alles wat je doet negatief. Ook als ik normaal speel, wordt het uitgelicht als slecht", zei Strootman donderdagavond na het Europa League-duel van Marseille met Eintracht Frankfurt (1-2-verlies) tegen FOX Sports.

De 42-voudig international krijgt al langere tijd kritiek op zijn optredens in Oranje, al maakte hij deze maand gewoon deel uit van de selectie voor de oefeninterland tegen Peru (2-1-winst) en de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk (2-1-verlies).

Strootman stond tegen Peru aan de aftrap, maar maakte geen goede indruk in de Johan Cruijff ArenA en werd in de rust gewisseld. Bondscoach Ronald Koeman liet de middenvelder enkele dagen later tegen Frankrijk negentig minuten op de bank ten faveure van Frenkie de Jong.

"Voor mij is het zaak om hier bij Marseille mijn best te doen, zodat ik geselecteerd blijf worden", aldus Strootman. "In de tweede helft tegen Frankrijk heeft de ploeg het goed gedaan. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, al is dat vanaf de bank wat moeilijker."

'Spelers om me heen helpen me goed'

De 28-jarige Strootman voelt zich in ieder geval op zijn plek bij Marseille. De Franse club nam hem deze zomer enkele dagen voor het sluiten voor de transfermarkt over van AS Roma, waar hij niet meer kon rekenen op een basisplek.

De oud-speler van Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV is blij dat hij weer samenwerkt met Rudi Garcia, die bij de Romeinen van 2013 tot 2016 zijn trainer was. "Ik weet wat de trainer verwacht van zijn spelers. De andere jongens hebben me daarnaast goed opgevangen. De Franse taal is lastig, maar in het veld begrijp ik alles wel."

Strootman en Marseille staan na vijf wedstrijden op de tweede plek in de Ligue 1, maar de club begon donderdag slecht aan de groepsfase van de Europa League. Eintracht Frankfurt trok vlak voor tijd aan het langste eind in het volledig lege Orange Vélodrome.

"Het was een heel onnodige nederlaag, zeker tegen tien man", concludeerde Strootman, die baalde dat zijn ploeg zonder supporters moest spelen. "Het is geen excuus, maar we misten het thuisvoordeel en het voelde als een oefenwedstrijd. Gelukkig zijn ze er de volgende keer weer bij."

