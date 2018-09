Vera Pauw vertrekt al na een jaar bij Amerikaanse club Houston Dash

"Hoewel we diverse clubrecords hebben neergezet en tot de laatste week van de competitie in de race waren voor de play-offs, is het voor mij het beste om terug te gaan naar mijn man in Nederland", verklaart Pauw vrijdag op de website van de Amerikaanse club.

Houston Dash komt sinds 2014 uit in de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen. Pauw nam de ploeg vorig jaar onder haar hoede en begon daarmee aan haar eerste klus als trainer van een club.

"Het was een eer om met Vera te werken in het afgelopen seizoen", zegt voorzitter Chris Canetti. "Ze heeft geweldig werk verricht door de club in de juiste richting te helpen. Wij respecteren haar beslissing en wensen haar het beste voor de toekomst."

Pauw hielp Houston Dash aan clubrecords

Onder leiding van Pauw boekte Houston Dash negen overwinningen en maakte de club 35 doelpunten in de National Women's Soccer League. De ploeg kwam ondanks die twee clubrecords vijf punten te kort om deelname aan de play-offs veilig te stellen.

Pauw werkte eerder in haar loopbaan jarenlang als bondscoach van Schotland (1998-2004), Nederland (2004-2010), Rusland (2011-2013) en Zuid-Afrika (2013-2016). De 89-voudig international wordt gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland.