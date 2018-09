Concurrent Oostenrijk verkleint gat met Nederland op coëfficiëntenlijst UEFA

Het behouden van die onlangs veroverde elfde plek in de rangschikking is te danken aan Ajax, dat de groepsfase van de Champions League woensdagavond begon met een ruime overwinning op AEK Athene (3-0).

PSV, de enige andere Nederlandse club in Europa, was dinsdag in het miljoenenbal kansloos op bezoek bij FC Barcelona (4-0). Door de zege van Ajax komt het totale aantal punten van Nederland in dit Europese seizoen op 4.000 en dat is nu al 1.100 meer dan vorig seizoen.

De Oostenrijkers zijn eveneens nog met twee clubs vertegenwoordigd in Europa, maar die pakten wel de volle buit. Red Bull Salzburg begon de groepsfase van de Europa League met een 2-3 zege op RB Leipzig en Rapid Wien was in datzelfde toernooi thuis te sterk voor Spartak Moskou (2-0).

Top 15 coëfficiëntenranglijst 1. Spanje - 88.569

2. Engeland - 66.748

3. Italië - 66.297

4. Duitsland - 61.070

5. Frankrijk - 51.498

6. Rusland - 45.882

7. Portugal - 40.432

8. Oekraïne - 35.500

9. België - 35.100

10. Turkije - 31.800

11. Nederland - 27.833

12. Oostenrijk - 27.450

13. Denemarken - 26.275

14. Griekenland - 25.800

15. Zwitserland - 25.300

Elfde plek geeft recht op rechtstreeks CL-ticket

Door die twee overwinningen - een zege in de Champions League is voor de coëfficiëntenlijst net zoveel waard als een zege in de Europa League - komt Oostenrijk op 2.400 behaalde punten en met de afgelopen vier seizoenen meegeteld op een totaal van 27.450.

Dat is net iets minder dan Nederland, dat met 27.833 punten dus nog maar nipt de elfde plek bezet. Ondertussen liggen ook nummer dertien Denemarken (26.275), nummer veertien Griekenland (25.800) en nummer vijftien Zwitserland (25.300) op de loer.

Als Nederland de elfde positie op de ranglijst weet vast te houden, krijgt de landskampioen in 2020 weer een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Dit seizoen moest nummer twee Ajax beginnen in de tweede voorronde en was kampioen PSV veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Nummer tien Turkije ver buiten bereik

Nederland zal zich volledig op die elfde positie moeten richten, want plek tien op de coëfficiëntenlijst is ver uit zicht. Turkije staat nu op een totaal van 31.800 punten en is dit seizoen bovendien met liefst vier clubs in Europese hoofdtoernooien vertegenwoordigd.

Over twee weken staat de tweede speelronde in Europa op het programma. Ajax speelt op 2 oktober een uitwedstrijd tegen Bayern München en PSV neemt het een dag later in Eindhoven op tegen Internazionale.

