Willems snapt helemaal niets van tweede rode kaart in drie weken tijd

"Ik kan het niet geloven. Het was gewoon onterecht, meer kan ik er ook niets over zeggen", zei de verbijsterde linksback tegen FOX Sports, na het 1-2 gewonnen duel in de groepsfase van de Europa League.

De oud-PSV'er ging na een kwartier spelen voor het eerst op de bon en kreeg na uur spelen zijn tweede gele kaart na een duel aan de zijlijn met Dimitri Payet. De verdediger zette zijn lichaam tussen Payet en de bal, waarna de middenvelder schreeuwend tegen de vlakte ging.

Willems voelt zich genaaid door de Franse international. "Ik kom voor de bal en houd mijn voet op de grond. Hij ziet mij niet, maar als hij me voelt springt hij op en schreeuwt het uit. Hij pakt zijn knie vast, terwijl ik daar niet eens in de buurt kom. Vervolgens springt ook de hele bank op."

'Kan er door winst om lachen'

De verdediger moet lachen als hij het incident weer voor de geest haalt. "Dat kan ik nu, omdat we gewonnen hebben, maar ik doe gewoon helemaal niets." Het duel werd overigens in een leeg stadion gespeeld, vanwege een straf voor Marseille.

Opmerkelijk genoeg dient vrijdag de beroepszaak die Willems heeft aangespannen tegen de schorsing die hij in Duitsland kreeg na zijn rode kaart tegen Werder Bremen.

Willems werd begin deze maand uit het veld gestuurd voor het slaan van een tegenstander. Hij werd voor drie duels geschorst. "Die rode kaart was inderdaad mijn fout, dat accepteer ik. Maar deze accepteer ik zeker niet."

Toch kan de verdediger Frankrijk met een redelijk goed gevoel verlaten. "Het is vooral belangrijk dat we hebben gewonnen. Uit bij Olympique is toch een moeilijke wedstrijd en we pakken meteen onze eerste punten."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Europa League