Cocu incasseert ook bij Dinamo Zagreb gevoelige tik met Fenerbahçe

Fenerbahçe kwam in Stadion Maksimir in de hoofdstad van Kroatië geen moment onder de druk van Dinamo Zagreb vandaan en maakte met name in verdedigend opzicht een uiterst belabberde indruk.

De Turkse grootmacht stond halverwege al op een 2-0-achterstand door doelpunten van Ivan Sunjic (zestiende minuut) en Izet Hajrovic (27e minuut), waarna na rust de score verder opliep dankzij treffers van opnieuw Hajrovic (57e minuut) en Daniel Olmo (zestigste minuut)

Fenerbahçe was in de openingsfase van de tweede helft nog wel teruggekomen tot 2-1 via een goal van Roman Neustaedter (47e minuut), maar die bleek dus alleen van belang voor de statistieken.

In de andere wedstrijd in groep D won Spartak Trnava verrassend met 1-0 van Anderlecht. Matej Oravec kroonde zich tot matchwinner door in de 79e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt.

Fenerbahçe ook zeer matig begonnen aan competitie

Fenerbahçe is ook al zeer matig aan de competitie begonnen. Van de eerste vijf wedstrijden werden er slechts twee gewonnen (van Bursaspor en Konyaspor) en liefst drie verloren (van Yeni Malatyaspor, Göztepe en Kayserispor).

'Fener' is daardoor pas terug te vinden op de elfde plaats op de ranglijst van de Süper Lig, met al zes punten achterstand op de koplopers Galatasaray, Istanbul Basaksehir en Kasimpasa.

De negentienvoudig landskampioen, die in het seizoen 2013/2014 voor het laatst de titel pakte, vervolgt de competitie maandag in eigen huis tegen het Besiktas van Ryan Babel en Jeremain Lens.

Cocu kwam afgelopen seizoen over van PSV, waar hij met drie landskampioenschappen, één beker en een keer het bereiken van de achtste finales van de Champions League een zeer succesvolle tijd beleefde.

