Babel en Lens scoren voor Besiktas, Willems krijgt rood bij Frankfurt

Babel kwam pas halverwege in het veld als vervanger van Gökhan Tore en opende zes minuten later al de score door de bal vanuit een moeilijke hoek op zeer fraaie wijze over doelman Aleksandr Vasyutin te stiften.

Lens stond wel gewoon in de basis en bepaalde in de 82e minuut de eindstand door de bal op aangeven van Oguzhan Özyakup van dichtbij simpel langs Vasyutin te schieten.

Tussen de treffers van Babel en Lens door zorgde Enzo Roco in de 69e minuut voor de 2-0 en na de goal van Lens redde Kristoffer Zachariassen diep in blessuretijd nog de eer voor Sarpsborg 08.

In de andere wedstrijd in groep I was KRC Genk met 2-0 te sterk voor Malmö FF. Leandro Trossard en Mbwana Samata namen in respectievelijk de 37e en 71e minuut de doelpunten voor hun rekening.

Willems krijgt rood bij Eintracht Frankfurt

Jetro Willems vertolkte in negatieve zin een hoofdrol bij Eintracht Frankfurt. De verdediger kreeg twee keer geel en dus rood, maar zag vervolgens wel zijn ploeggenoten met 1-2 winnen van de finalist van vorig seizoen, Olympique Marseille.

Willems ontving in de zestiende minuut zijn eerste en in de 56e minuut zijn tweede kaart van de Sloveense scheidsrechter Matej Jug na een op het eerste oog vrij onschuldige overtreding op Dimitri Payet.

Het stond op dat moment 1-1 in het lege Stade Vélodrome - toeschouwers waren niet welkom - door doelpunten van Lucas Ocampos en Lucas Torró, maar Luka Jovic zorgde in de 89e minuut alsnog voor een verrassing.

Naast Willems verscheen ook Jonathan de Guzman aan de aftrap bij Frankfurt, terwijl Kevin Strootman vanaf het eerste fluitsignaal zijn opwachting mocht maken namens Olympique Marseille.

In de andere wedstrijd in groep H won Lazio met 2-1 van Apollon Limassol. Luis Alberto (zestiende minuut) en Ciro Immobile (strafschop in de 84e minuut) scoorden voor Lazio, terwijl Emilio José Zelaya dat in de 86e minuut deed voor Apollon Limassol.

Promes kent succesvol basisdebuut bij Sevilla

Quincy Promes kende een succesvol basisdebuut bij Sevilla. De aanvaller rekende met zijn nieuwe werkgever in eigen huis overtuigend met liefst 5-1 af met Standard Luik.

Ever Banega (twee keer, waarvan één strafschop), Franco Vázquez, Wissam Ben Yedder (twee keer) vonden het net voor Sevilla, terwijl Moussa Djenepo (1-1 in de 39e minuut) dat lukte namens Standard Luik.

Promes kwam afgelopen zomer voor zo'n 20 miljoen euro over van Spartak Moskou en moest de voorbije weken genoegen nemen met enkele invalbeurten bij Sevilla.

In de andere wedstrijd in groep J won FC Krasnodar met 0-1 van Akhisarspor. Viktor Claesson kroonde zich tot matchwinner door in de 26e minuut verantwoordelijk te zijn voor het enige doelpunt.