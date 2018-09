Chelsea begint groepsfase Europa League met nipte uitzege

De koploper van de Engelse Premier League begon weliswaar niet in de sterkst mogelijke opstelling - zo ontbrak Eden Hazard en zat César Azpilicueta op de bank - maar coach Maurizio Sarri kon alsnog over een sterk elftal beschikken.

De Italiaan had basisplaatsen voor onder anderen doelman Kepa Arrizabalaga, verdediger Marcos Alonso, middenvelder N'Golo Kanté en aanvaller Willian, die bij afwezigheid van Hazard de aanvoerder was.

De formatie uit Londen nam al na zeven minuten de leiding via de Braziliaanse vleugelspits. Pedro en Álvaro Morata verzuimden daarna echter de score verder op te voeren, waardoor de Grieken nog mochten blijven hopen op een punt. Dat zat er echter niet in. Wel viel Pedro bij Chelsea nog uit met een blessure aan een arm.

In het andere duel in groep K won BATE Borisov, in de voorrondes van de Champions League niet opgewassen tegen PSV, met 0-2 van het Hongaarse MOL Vidi FC. De Wit-Russen zijn daardoor de eerste koploper in de groep.

Rangers houden Villarreal op gelijkspel

In groep G kon Villarreal CF de favorietenrol tegen het Rangers FC van trainer Steven Gerrard niet waarmaken. De Schotten hielden de Spaanse equipe op 2-2.

Carlos Bacca opende al in de eerste minuut de score namens Villarreal, dat aanvankelijk weinig te duchten had van de Rangers. Scott Arfield maakte halverwege de tweede helft echter uit het niets gelijk.

Gerard bracht Villarreal vervolgens meteen op 2-1, maar ook die voorsprong hield geen stand. Een kwartier voor tijd maakte Rangers namelijk 2-2. Kyle Lafferty tikte van dichtbij raak.

Rapid Wien gaat na de eerste speelronde aan de leiding in de groep. De Oostenrijkers waren thuis met 2-0 te sterk voor Spartak Moskou.

In groep K is Stade Rennes de eerste koploper, dankzij een 2-1-zege op Jablonec. Dynamo Kiev, dat in de play-offs van de Champions League van Ajax verloor, verspeelde tegen Astana twee punten: 2-2.

