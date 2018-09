Arsenal, AC Milan en Chelsea beginnen Europa League met overwinning

Arsenal kende tegen het Oekraïense Vorskla Poltava een eenvoudige avond. Pierre-Emerick Aubameyang maakte er twee voor de Londense formatie. Tussendoor zorgde Danny Welbeck voor de 2-0, terwijl Mesut Özil het vierde doelpunt maakte. De gasten scoorden in de slotfase nog twee keer.

In dezelfde groep E won Sporting CP met 2-0 van Qarabag. De Braziliaan Raphina opende de score, waarna Jovane Cabral het duel in de slotfase besliste. Bij de Portugezen ontbrak de geblesseerde Bas Dost.

In groep F zwoegde Milan bijna een uur lang tegen Dudelange, de eerste Luxemburgse club die de groepsfase van een Europees bekertoernooi heeft gehaald.

Gonzalo Higuaín schoot na 58 minuten de bevrijdende 0-1 binnen tegen de ploeg die uit semiprofs bestaat. De andere wedstrijd in groep F tussen Olympiakos en Real Betis eindigde in 0-0. Bij de Grieken kreeg ex-Willem II'er Kostas Tsimikas rood.

Chelsea wint nipt maar verdiend

Chelsea nam tegen PAOK al na zeven minuten de leiding via Willian. Pedro en Álvaro Morata verzuimden daarna echter de score verder op te voeren, waardoor de Grieken nog mochten blijven hopen op een punt. Dat zat er echter niet in. Wel viel Pedro bij Chelsea nog uit met een blessure aan een arm.

In het andere duel in groep K won BATE Borisov, in de voorrondes van de Champions League niet opgewassen tegen PSV, met 0-2 van het Hongaarse MOL Vidi FC. De Wit-Russen zijn daardoor de eerste koploper in de groep.

In groep B stond de 'energiedrankderby' tussen RB Leipzig en Red Bull Salzburg op het programma. Dat duel eindigde in een 2-3-zege voor de bezoekers uit Oostenrijk. Trainer Rini Coolen ging met Rosenborg BK in dezelfde groep met 1-0 ten onder bij Celtic.

Rangers houden Villarreal op gelijkspel

In groep G kon Villarreal CF de favorietenrol tegen het Rangers FC van trainer Steven Gerrard niet waarmaken. De Schotten hielden de Spaanse equipe op 2-2.

Carlos Bacca opende al in de eerste minuut de score namens Villarreal, dat aanvankelijk weinig te duchten had van de Rangers. Scott Arfield maakte halverwege de tweede helft echter uit het niets gelijk.

Gerard bracht Villarreal vervolgens meteen op 2-1, maar ook die voorsprong hield geen stand. Een kwartier voor tijd maakte Rangers namelijk 2-2. Kyle Lafferty tikte van dichtbij raak.

Rapid Wien gaat na de eerste speelronde aan de leiding in de groep. De Oostenrijkers waren thuis met 2-0 te sterk voor Spartak Moskou.

Wisselende resultaten oud-Eredivisiespelers

Bij het thuisduel van FC Kopenhagen met FC Zenit (1-1) in groep C was er een basisplaats voor oud-Ajacieden Nicolai Boilesen en Viktor Fischer en stond ook oud-FC Twente-verdediger Andreas Bjelland aan de aftrap. De Russen namen via Robert Mak de leiding, Pieros Sitoriou maakte gelijk. Slavia Praag won in die poule met 1-0 van Bordeaux.

In groep A ging Jody Lukoki (ex-Ajax en PEC Zwolle) met Ludogorets thuis ten onder tegen Bayer Leverkusen: 2-3. De Bulgaren stonden met 2-0 voor, maar gaven de zege volledig uit handen. In dezelfde groep won FC Zürich met 0-1 bij AEK Larnaca.

In groep K is Stade Rennes de eerste koploper, dankzij een 2-1-zege op Jablonec. Dynamo Kiev, dat in de play-offs van de Champions League van Ajax verloor, verspeelde tegen Astana twee punten: 2-2.

