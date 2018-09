Vader sterspeler Aubameyang nieuwe bondscoach Gabon

Aubameyang senior, die hulp krijgt van oud-internationals Daniel Cousin en François Amegasse, is de opvolger van de Spanjaard José Antonio Camacho, die een week geleden uit zijn functie werd ontheven vanwege slechte resultaten.

Gabon is de kwalificatie voor de Afrika Cup slecht begonnen. In de eerste twee wedstrijden werd slechts een punt gepakt. Mali gaat in groep C aan de leiding, voor Burundi. Gabon is derde.

De 53-jarige Aubameyang is oud-international van Gabon. De voormalig aanvoerder kwam onder meer uit op de Afrika Cup van 1994 en 1996 en speelde tachting interlands. Hij was in het verleden onder meer scout van AC Milan en kwam als speler uit voor clubs als Nice, Le Havre en Toulouse.

Zijn zoon staat nu onder contract bij Arsenal. De razendsnelle spits, oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, is met 24 doelpunten topscorer aller tijden van Gabon.

'Keuze voor coaches met kennis en ervaring'

Aubameyang senior, Cousin en Amegasse moeten in de resterende duels zorgen dat Gabon de Afrika Cup haalt. Over een maand zijn de eerste duels. "Gezien de urgente situatie hebben we voor een groep coaches gekozen met kennis van het Gabonese voetbal", luidt een verklaring van de nationale voetbalbond Fegafoot.

"Deze drie voormalig aanvoerders verdienen het om hun ervaring en tactische kennis over te dragen aan het team. Zij hebben veel kennis van zaken en ervaring."

Gabon, dat nog nooit uitkwam op een WK, bereikte zes jaar geleden op de Afrika Cup voor eigen publiek de kwartfinales. Op de editie van vorig jaar kwam het land niet door de groepsfase.