Emotionele Ronaldo krijgt steun van ploeggenoten na 'absurde' rode kaart

Ronaldo werd na 29 minuten uit het veld gestuurd in Spanje na een duel met Valencia-verdediger Jeison Murillo. De Colombiaan viel na licht contact op de grond, waarna een geïrriteerde Ronaldo hem nog even bij het haar pakte.

Scheidsrechter Felix Brych had het incident zelf niet waargenomen, maar de 43-jarige Duitser besloot de Juventus-aanvaller op advies van zijn assistent toch weg te sturen. Ronaldo was ontgoocheld door die beslissing en verliet huilend het veld.

De sterspeler van de 'Oude Dame' kreeg na afloop al bijval van zijn trainer Massimiliano Allegri en ook zijn ploeggenoten snapten niks van de rode kaart die Brych uitdeelde.

"We zijn geen vrouwen, dit is voetbal", zei Emre Can volgens Corriere dello Sport. "Als je hier al een rode kaart voor geeft, moet je dat bijna in elke situatie gaan doen."

'Het was gewoon een normaal duel'

Ook Miralem Pjanic, die het tiental van Juventus met twee benutte strafschoppen aan de zege hielp, sprong in de bres voor Ronaldo. "De rode kaart was absurd. Gelukkig wonnen we wel gewoon. In 2016 wisten we in Lyon ook met tien man te winnen en toen bereikten we uiteindelijk de finale, hopelijk nu weer."

Volgens Leonardo Bonucci was Ronaldo ook na de wedstrijd tegen Valencia nog woedend op scheidsrechter Brych. De 31-jarige verdediger was vooral blij dat 'Juve' er ook met tien man in slaagde de drie punten mee naar Italië te nemen.

"Voor zover ik het kon zien, was het gewoon een normaal duel tussen twee spelers", zei Bonucci. "Murillo legde eerst zijn hand op Ronaldo, dus ik snap dat hij boos is. De scheidsrechter zag wat hij zag. Wij moeten ervoor zorgen dat we sterker zijn dan alles en iedereen."

Juventus, dat dit seizoen met Ronaldo in de gelederen voor het eerst sinds 1996 de Champions League wil winnen, bleef dus wel puntenverlies bespaard en bezet na de eerste speelronde de tweede plek in groep H. Manchester United won met 0-3 bij Young Boys en gaat op basis van doelsaldo aan kop.

