Sneijder houdt lichte nekblessure over aan auto-ongeluk in Qatar

Volgens de huidige nummer zes van de Qatarese competitie heeft de recordinternational van Oranje wat kneuzingen in zijn nek overgehouden aan de botsing. De herstelperiode is niet duidelijk.

De 34-jarige Sneijder had overigens voorlopig sowieso niet in actie kunnen komen voor Al-Gharafa, want de club meldt dat de spelmaker zaterdag in het competitieduel met Umm-Salal (2-3-verlies) een spierscheuring in zijn dijbeen opliep.

Sneijder nam begin deze maand in zijn 134e en laatste interland afscheid van het Nederlands elftal. Hij speelde in de Johan Cruijff ArenA een uur mee in het gewonnen oefenduel met Peru (2-1).

De geboren Utrechter begon zijn loopbaan bij Ajax en kwam daarna uit voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. Sneijder, die in 2010 de Champions League won met Inter, speelt sinds begin dit jaar voor Al-Gharafa.