Tadic: 'Ajax tegen PSV wordt fiftyfifty'

"Je kunt zeggen dat het een perfect moment is om PSV te treffen. Wij hebben gewonnen en zij verliezen met 4-0 van FC Barcelona, maar zo zie ik dat niet", aldus Tadic. "Er is nooit een perfect moment, want het is een wedstrijd op zich. PSV-Ajax wordt fiftyfifty."

Nadeel voor Ajax lijkt dat de selectie van trainer van Erik ten Hag een dag korter rust heeft dan PSV, dat dinsdag al in actie kwam in Camp Nou. Tadic vindt dat echter geen probleem. "Het is alleen maar goed dat onze jonge spelers leren om een paar dagen later wéér een topwedstrijd te spelen", zegt hij.

"We moeten snel herstellen, want het gaat een lastige middag worden. PSV is kampioen en staat bovenaan en wij zijn nu ook aardig bezig. Het is een daarom prachtige wedstrijd voor het Nederlands voetbal, maar we moeten niet doorslaan. Het seizoen is net begonnen, de winnaar zondag is nog lang geen kampioen."

'Hopelijk is De Ligt zondag weer fit'

Mogelijk is Tadic tegen PSV weer aanvoerder van Ajax, nadat hij tegen AEK Athene bij afwezigheid van Matthijs de Ligt voor het eerst de band droeg.

"Ik weet nu niet hoe het met de blessure van Matthijs staat, maar ik hoop dat hij er tegen PSV weer bij is. Hij is een sterke jongen", vertelt de Serviër, die niet al te veel waarde wil hechten aan zijn aanvoerderschap tegen de Griekse kampioen.

"Het is een eer, maar ik vind het belangrijker dat we hebben gewonnen. Het maakt in dit Ajax niet veel uit wie de band draagt. Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne en Daley Blind zijn net zo goed leiders in deze groep."

'Ajax hoort in de Champions League'

Van die vier ervaren krachten was de 29-jarige Tadic de enige die niet eerder in de Champions League speelde en dus was het woensdag extra genieten voor hem in de Johan Cruijff ArenA.

"De Champions League is een van de redenen waarom ik naar Ajax ben gekomen. Ajax en ik horen in de Champions League. En dan is het prachtig om te beginnen met een 3-0-zege, al was het spel voor rust niet top. We klopten op de deur, terwijl AEK bijna alleen maar verdedigde. Na rust brak ze dat op. Ze werden moe en daar hebben wij van geprofiteerd."

PSV tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Bas Nijhuis is aangesteld als VAR.